الجبهة الديمقراطية: سنشارك في الفعاليات المنددة بالمشروع الاستيطاني الإسرائيلي

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رام الله - دنيا الوطن

أكد نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم، أن الفصائل الفلسطينية، كافة اجمعت على قرار استنهاض الشعب ودعوته للتعبير عن غضبه تجاه ما اعلنته الادارة الامريكية من قرارات خطيرة تجاه القضية الفلسطينية.



وشدد عبد الكريم في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الاحد، على أن القوى الوطنية تلقي بثقلها في التحرك الشعبي في الوطن والشتات يومي الثلاثاء والخميس المقبلين، مشيرا الى ان الفصائل تنتظر نتائج التحرك الشعبي خلال الأيام القادمة للتوافق على التحركات الشعبية المقبلة.



بدوره، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة: إن جبهته ستنخرط في الفعاليات المنددة بالمشروع الاستيطاني الاسرائيلي الامريكي والتي ستقام على امتداد الاسبوع الحالي، داعيًا جميع الفصائل والقوى لضرورة الانخراط والمشاركة الفاعلة في هذه الفعاليات الشعبية.