رضوان: على حماس أن تتراجع عن كل سياساتها التي اتخذتها في غزة

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رام الله - دنيا الوطن

قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح رائد رضوان: إن حركة فتح والقوى الوطنية والفعاليات الشعبية، بصدد ايصال رسالة شعبية واضحة للإدارة الامريكية والحكومة الاسرائيلية بان الاعلان الامريكي بشان المستوطنات لن يمر.



وأكد رضوان في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الاحد، أن الادارة الامريكية والحكومة الاسرائيلية فتحت حرب ضد الوجود الفلسطيني على أراضيه التاريخية وان هذا يهدد امكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة على أراضي حدود 67 وعاصمتها القدس.



وقال إنه على حركة حماس ان تعي تماما بأن الاستهداف الاسرائيلي هو لكل الشعب الفلسطيني، وأن تتراجع عن كل سياساتها التي اتخذتها في قطاع غزة من أجل تجنيد أهالي القطاع؛ للمشاركة في فعاليات احتجاجية ضد مشروع إسرائيلي يستهدف وجودهم.