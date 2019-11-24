تقرير: اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة…تركيا قتلت 176 إمرأة واعتقلت 270





تم الإفراج عن ثلاثة منهم وهم كل من فضيلة كريكو وحياة قره علي ونوري قره علي، بسبب وضعهم الصحي، أما

النساء الأخريات لايزال مصيرهم مجهول.



ويحتفل العالم في الخامس والعشرين من شهر نوفمبر كل عام باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، والذي يعد شكلاً من الأشكال الخطيرة لانتهاك حقوق الإنسان.







رام الله - دنيا الوطنقال "مركز توثيق الإنتهاكات في شمال سوريا" أنه وثق استشهاد 120 إمرأة، وإصابة 420 منذ بدأ التوغل التركي والهجوم على مدينة عفرين في 20 يناير 2018، والحملة العسكرية شرق الفرات 9 أكتوبر 2019 حتى 24 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الجاري.جاء ذلك في تقرير أصدره "المركز"، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يصادف 25 نوفمبر من كل عام.وتضمن التقرير توثيق مقتل 56 إمرأة من قبل الجندرمة التركية على الحدود السورية، كن يرغبن في تقديم اللجوء لتركيا فارين من المعارك في بلادهم، إضافة لمقتل 83 طفلا جون الـ 14 سنة، من أصل 445 لاجئا قتلوا منذ اذار 2011، اضافة لاصابة 120 لاجئة بجروح من أصل 416 من الفارين باتجاه الحدود التركية.كما كشف المركز قيام القوات التركية، والفصائل السورية الموالية باعتقال 270 إمرأة، من أصل 5678 شخصا في المعتقلات منذ اذار 2018، ومازال مصير نصفهم مجهولا، كما أنه وخلال بداية شهر تشرين الثاني نوفمبر الحالي قامت الفصائل الموالية لتركيا باعتقال 12 إمرأة.وتم توثيق 6 حالات على الأقل لتعذيب نساء، واعدامات ميدانية، منها اغتيال السياسية الكردية هفرين خلف على يد ميليشيا أحرار الشرقية الموالية لتركيا، إضافة لإعدام ممرضتين من الفريق الطبي على طريق بلدة تل أبيض في 12 أكتوبر، واعتقال جيجك كوباني وجرها للذبح بشعارات "الله أكبر" من قبل مسلحي فيلق المجد بالاضافة الى التمثيل بجثة المقاتلة أمارة، قربة عين عيسى، اضافة لاعتقال عاملة في الهلال الاحمر، وتصوير مقطع فيديو لمسلحين من السلطان مراد وهم يتوعدون بقتلها.الجمعة 15 نوفمبر؛ تعرضت فتاة كردية قاصر من قرية غزاوية بريف منطقة عفرين أسمها "رويا هنانو مصطفى" من مواليد ٢٠٠٤، لعملية خطف من قبل مسلحين يعتقد إنهم من فصيل "فيلق الشام" حيث كانوا يستقلون سيارة هونداي مغلقة من نوع "فان"، وبرفقتهم نساء منقبات.شهادة من ذوي رويا أكدوا أن عائلتها تعرضت مرارا للابتزاز والتهديد من قبل عناصر من فيلق الشام، واتهموا قيادة هذا الفصيل باختطاف ابنتهم بغرض المطالبة بالفدية.بتاريخ 16 نوفمبر اعتقل جهاز الشرطة العسكرية ( الأمن السياسي ) ثلاث أشخاص هم "فرهاد محمد كولين شيخ عبدي البالغ من العمر 40 عاماً، و "سعيد غريب حسو، وزوجة سعيد "غالية حسن" في مدينة عفرين، وتم اقتيادهم لمكان مجهول.كما اعتقلت "المواطنة شيرين عبد القادر" بسبب تقديمها شكوى ضد العناصر المسلحة بتهمة سرقة سيارتها، العائدة لزوجها "كاميران منان علي" 45 عاماً الذي فقد حياته إثر التفجير في سوق الهال بتاريخ 12 حزيران كما داهموا منزل شقيقتها وقاموا باختطافها برفقة إبنها.وداهم مسلحون من جهاز "الشرطة العسكرية" منزل المواطن المسن "نوري قرة" وتم اعتقاله برفقة ابنتيه.في مركز مدينة عفرين اعتقل جهاز الشرطة العسكرية 6 أشخاص، بينهم 5 نساء، وهم:" خديجة قره علي، أمينة قره علي، حياة قره علي، فضيلة محمد، فضيلة كريكو، فضيلة سيدو و المسن "نوري قره علي".