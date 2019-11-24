هيئة الأسرى: أسرى(عصيون) يعيدون وجبات الطعام احتجاجاً على سوء أوضاعهم الاعتقالية

أسرى في سجون الاحتلال

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، أن الاسرى القابعين في مركز توقيف "عتصيون" بدأوا منذ منذ أسبوع إرجاع وجبات الطعام، احتجاجا على سوء الأوضاع التي يحتجزون فيها.



وقالت الهيئة: إن الأسرى في عصيون يعانون ظروفا مزرية، حيث البرد الشديد، وانعدام وسائل التدفئة والملابس الشتوية، وحرمانهم من الاستحمام منذ أيام طويلة بسبب قطع المياه الساخنة عنهم، وسوء الأطعمة المقدمه لهم كما ونوعا، ومن إهمال أوضاعهم الصحية دون تقديم أية علاجات.



ولفتت الهيئة أن الأسرى بدأوا منذ أسبوع إرجاع وجبات العشاء والغداء ولا يتناولون إلا شيئا بسيطا من إفطارهم السيئ ليسدوا به رمقهم.



وبينت، أن مركز توقيف عصيون من أكثر مراكز الاحتلال سوء في التنكيل والقمع بالأسرى خلال عمليات الاعتقال والتحقيق معهم، بصورة تشكل خرقا واضحا لكل الشرائع الدولية ومبادئ احترام كرامة الإنسان.