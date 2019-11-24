الإسلامية المسيحية: الاحتلال يواصل تهويد المسجد الإبراهيمي باقتحام 30 ألف مستوطن

مستوطنون - أرشيف

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اعتبرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات اليوم الأحد الموافق 24/11/2019م، اقتحام نحو 30 ألف مستوطن المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، بحراسة وحماية قوات الاحتلال للاحتفال بما يعرف بعيد "سبت سارة"، جريمة جديدة بحق المقدسات تمارسها إسرائيل بكل عنجهية وتطرف، وتعدياً صارخاً على الديانات السماوية وحرية العبادة، التي كفلتها الشرائع والقوانين الدولية.



وندد الأمين العام للهيئة الدكتور حنا عيسى بالانتهكات الخطيرة التي تقوم بها سلطات الاحتلال ضد المقدسات ودور العبادة وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك والمسجد الابراهيمي، مؤكداً على الحملة الشرسة التي تقوم بها سلطات الاحتلال ضد المقدسات الاسلامية والمسيحية، والتي كان آخرها اقتحام المسجد الإبراهيمي من قبل الآف المستوطنين.



وأشارت الهيئة في بيانها ان اقتحام المسجد الابراهيمي من قبل هذا العدد الضخم من المستوطنين، وما رافقه من اغلاق للمسجد بوجه المصلين، والاعتداء على سكان البلدة القديمة في الخليل واصابة واعتقال عدد منهم بصورة همجية واستفزازية، هو جزء من مخطط خطير للسيطرة الكاملة على المسجد الابراهيمي وسلخه عن عروبته.



وأكدت الهيئة الاسلامية المسيحية على ان المسجد الابراهيمي مسجد إسلامي خالص، لا حق لليهود فيه، وأن الاجراءات التي تم اتخاذها منذ العام ١٩٩٤ باطلة ويجب أن تلغى.