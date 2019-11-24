اللجنة الاستشارية لـ(أونروا) تبدأ اجتماعاتها غداً في الأردن

أونروا

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رام الله - دنيا الوطن

من المقرر أن تبدأ، غداً الاثنين، في المملكة الأردنية الهاشمية اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث الدولية (أونروا)، بمشاركة ما يقارب 30 دولة أعضاء دائمين في اللجنة الاستشارية وممثلين عن الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين، والدول المانحة لـ(أونروا) والمجموعة الأوربية وجامعة الدول العربية.



وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، رئيس وفد دولة فلسطين لاجتماعات اللجنة الاستشارية د.أحمد أبو هولي، في بيانٍ صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن "اجتماعات اللجنة الاستشارية ستبدأ أعمالها صباح غد الاثنين 25 تشرين ثاني/نوفمبر 2019 وتستمر لمدة يومين لمناقشة قضايا متعددة ذات صلة بأنشطة وبرامج عمل (أونروا) والخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين واستراتيجيتها لجمع التبرعات وبرنامج إصلاحاتها، إضافة إلى متابعة توصيات اللجنة الاستشارية السابقة، ومدى استجابة وكالة الغوث إليها.



وسيتناول الاجتماع وفق أبو هولي التحديات التي تواجه عمل (أونروا) وأوضاعها المالية وخطط التعامل مع صعوبات العجز المالي المتراكم عليها والذي يقدر بـ 89 مليون دولار إلى جانب التركيز على التقدم المنجز على صعيد تلبية الاحتياجات التمويلية في 2019 والخطط لتنفيذ استراتيجية حشد الموارد في 2020، والجهود المستمرة لوضع (أونروا) على مسار تمويلي مناسب ومستدام وقابل للتنبؤ، علاوة على مناقشة مسودة موازنة 2020 .



وأوضح أبو هولي أن اجتماعات اللجنة الاستشارية تعقد في مرحلة مفصلية تواجه فيه (أونروا) عجزاً ماليا بقيمة 89 مليون دولار سيؤثر على طبيعة خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين والذي يشكل تحدياً لـ(أونروا) والدول المضيفة، وأن وفد دولة فلسطين سيعمل على حث الدول المانحة على تغطية العجز المالي الذي تواجهه (أونروا) من خلال المساهمة بتمويل إضافي أو الإسراع بصرف التبرعات المعلن عنها في مؤتمر التعهدات لكبار المانحين المنعقد في نيويورك في أيلول/سبتمبر الماضي بالإضافة إلى دعم التصويت العام على مستوى الدول الأعضاء في الجمعية العامة على مشروع قرار تمديد تفويض ولاية عمل (أونروا) في الأول من كانون الأول/ديسمبر القادم الذي حظي على دعم 170 دولة عضو في الأمم المتحدة صوتت لصالح القرار في التصويت الأولي على مستوى اللجنة الرابعة.



وأكد أبو هولي، على أن وفد فلسطين سيؤكد على ضرورة أن تراعي ميزانية (أونروا) للعام 2020 الزيادة الطبيعة في إعداد اللاجئين والاحتياجات المتزايدة لمجتمع اللاجئين دون اللجوء إلى تقليصها كما حدث في العامين 2018- 2019، خلال الاجتماع التنسيقي للدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين (الأردن، فلسطين، سوريا، لبنان، مصر)، إضافة الى جامعة الدول العربية



ولفت إلى أن اجتماعاً تنسيقيا للدول العربية المضيفة بحضور جامعة الدولة العربية سيسبق اجتماعات اللجنة الاستشارية سيعقد اليوم الأحد في مقر دائرة شؤون الفلسطينية بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية لبحث القضايا المدرجة على جدول أعمال اجتماعات اللجنة الاستشارية.