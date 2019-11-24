جرائم وانتهاكات المستوطنين بحق الفلسطينيين تتصدر "الصحف العربية"





رام الله - دنيا الوطنركزت الصحف العربية الصادرة اليوم الأحد، فيما يخص الشأن الفلسطيني على تزايد جرائم وانتهاكات المستوطنين بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم.حراك في الكونغرس الأميركي ضد "شرعية" الاستيطانتجديد الاعتقال الإداري للأسيرة آلاء بشيرعزل الأسير نائل البرغوثي مع دخوله عامه الـ40 بالأسرالخارجية الفلسطينية تدين اقتحام المستوطنين للحرم الإبراهيميمركز حقوقي إسرائيلي يوثق لحظة اعتقال طفل فلسطيني في الخليلمنظمة التحرير تطلق حملة المناصرة الإلكترونية لدعم تجديد ولاية "الأونروا"إصابة عدد من الفلسطينيين باعتداء المستوطنين عليهم وسط الخليلمئات الصهاينة يقتحمون الحرم الإبراهيميالاحتلال يعتقل شابين فلسطينيين في القدس المحتلةالخارجية الفلسطينية تدين اقتحام الحرم الإبراهيمي بالخليلمئات المستوطنين يجددون اقتحام الحرم الإبراهيمي في الخليل"الشرعنة" الأميركية للمستوطنات: هذا هو الواقع فاقبلوه!تعليق مؤقّت لـ"مسيرات العودة"الخارجية الفلسطينية تدين اقتحام الحرم الإبراهيمي وتطالب اليونسكو بتحمل مسئولياتهابحجة تأمين احتفالات عيد سارة.. الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيميأسيران فلسطينيان يواصلان إضرابهما المفتوح عن الطعام لأكثر من 60 يومافلسطين.. مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين فى البلدة القديمة بالخليل "فيديو"مستوطنون يهاجمون قلب الخليل ويقتحمون الحرم الإبراهيميمركز «بتسيلم» ينشر توثيقاً للاعتداءات الجسدية واللفظية بحق سكان المنطقةاتهام فلسطيني لواشنطن بالتشجيع على التوسّع في الاستيطاننواب أمريكيون يرفضون شرعنة الاستيطانعباس: مستعدون لتطبيق أي قرار من مجلس الأمن فيما يتعلق بالقضية الفلسطينيةالخارجية الفلسطينية تدين اقتحام المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الحرم الإبراهيميمنظمة إسرائيلية توثق بالفيديو اعتقال الاحتلال طفلاً فلسطينياًاعتدوا على الفلسطينيين تحت حماية جيش الاحتلالآلاف المستوطنين يقتحمون الحرم الإبراهيميالاحتلال يغلق الطريق الوحيد المؤدي إلى قرى القدسمدارس تونس تنظم وقفات داعمة للفلسطينيينالسلطة تدعو روسيا للتنقيب عن النفط بالضفة وغزةأسيران فلسطينيان يواصلان إضرابهما عن الطعاممستوطنون يهاجمون منازل في الخليلهجمة إسرائيلية على المؤسسات الفلسطينية في القدسسلطات الاحتلال تغلق المسجد الإبراهيمي أمام الفلسطينيين ومئات المستوطنين يقتحمونه.