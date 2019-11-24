جرائم وانتهاكات المستوطنين بحق الفلسطينيين تتصدر "الصحف العربية"
رام الله - دنيا الوطن
ركزت الصحف العربية الصادرة اليوم الأحد، فيما يخص الشأن الفلسطيني على تزايد جرائم وانتهاكات المستوطنين بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم.
وفيما يلي أبرز ما تناولته:
"الدستور" الأردنية:
حراك في الكونغرس الأميركي ضد "شرعية" الاستيطان
تجديد الاعتقال الإداري للأسيرة آلاء بشير
عزل الأسير نائل البرغوثي مع دخوله عامه الـ40 بالأسر
الخارجية الفلسطينية تدين اقتحام المستوطنين للحرم الإبراهيمي
مركز حقوقي إسرائيلي يوثق لحظة اعتقال طفل فلسطيني في الخليل
"الغد" الأردنية:
منظمة التحرير تطلق حملة المناصرة الإلكترونية لدعم تجديد ولاية "الأونروا"
"تشرين" السورية:
إصابة عدد من الفلسطينيين باعتداء المستوطنين عليهم وسط الخليل
مئات الصهاينة يقتحمون الحرم الإبراهيمي
الاحتلال يعتقل شابين فلسطينيين في القدس المحتلة
"الثورة" السورية:
الخارجية الفلسطينية تدين اقتحام الحرم الإبراهيمي بالخليل
مئات المستوطنين يجددون اقتحام الحرم الإبراهيمي في الخليل
"الاخبار" اللبنانية:
"الشرعنة" الأميركية للمستوطنات: هذا هو الواقع فاقبلوه!
تعليق مؤقّت لـ"مسيرات العودة"
"الوفد" المصرية:
الخارجية الفلسطينية تدين اقتحام الحرم الإبراهيمي وتطالب اليونسكو بتحمل مسئولياتها
بحجة تأمين احتفالات عيد سارة.. الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي
"اليوم السابع" المصرية:
أسيران فلسطينيان يواصلان إضرابهما المفتوح عن الطعام لأكثر من 60 يوما
فلسطين.. مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين فى البلدة القديمة بالخليل "فيديو"
"الشرق الاوسط" السعودية:
مستوطنون يهاجمون قلب الخليل ويقتحمون الحرم الإبراهيمي
مركز «بتسيلم» ينشر توثيقاً للاعتداءات الجسدية واللفظية بحق سكان المنطقة
اتهام فلسطيني لواشنطن بالتشجيع على التوسّع في الاستيطان
"الشرق" القطرية:
نواب أمريكيون يرفضون شرعنة الاستيطان
عباس: مستعدون لتطبيق أي قرار من مجلس الأمن فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية
الخارجية الفلسطينية تدين اقتحام المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الحرم الإبراهيمي
"الراية" القطرية:
منظمة إسرائيلية توثق بالفيديو اعتقال الاحتلال طفلاً فلسطينياً
اعتدوا على الفلسطينيين تحت حماية جيش الاحتلال
آلاف المستوطنين يقتحمون الحرم الإبراهيمي
"الخليج" الاماراتية:
الاحتلال يغلق الطريق الوحيد المؤدي إلى قرى القدس
مدارس تونس تنظم وقفات داعمة للفلسطينيين
السلطة تدعو روسيا للتنقيب عن النفط بالضفة وغزة
أسيران فلسطينيان يواصلان إضرابهما عن الطعام
"البيان" الاماراتية:
مستوطنون يهاجمون منازل في الخليل
هجمة إسرائيلية على المؤسسات الفلسطينية في القدس
"عُمان" العمانية:
سلطات الاحتلال تغلق المسجد الإبراهيمي أمام الفلسطينيين ومئات المستوطنين يقتحمونه.
ركزت الصحف العربية الصادرة اليوم الأحد، فيما يخص الشأن الفلسطيني على تزايد جرائم وانتهاكات المستوطنين بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم.
وفيما يلي أبرز ما تناولته:
"الدستور" الأردنية:
حراك في الكونغرس الأميركي ضد "شرعية" الاستيطان
تجديد الاعتقال الإداري للأسيرة آلاء بشير
عزل الأسير نائل البرغوثي مع دخوله عامه الـ40 بالأسر
الخارجية الفلسطينية تدين اقتحام المستوطنين للحرم الإبراهيمي
مركز حقوقي إسرائيلي يوثق لحظة اعتقال طفل فلسطيني في الخليل
"الغد" الأردنية:
منظمة التحرير تطلق حملة المناصرة الإلكترونية لدعم تجديد ولاية "الأونروا"
"تشرين" السورية:
إصابة عدد من الفلسطينيين باعتداء المستوطنين عليهم وسط الخليل
مئات الصهاينة يقتحمون الحرم الإبراهيمي
الاحتلال يعتقل شابين فلسطينيين في القدس المحتلة
"الثورة" السورية:
الخارجية الفلسطينية تدين اقتحام الحرم الإبراهيمي بالخليل
مئات المستوطنين يجددون اقتحام الحرم الإبراهيمي في الخليل
"الاخبار" اللبنانية:
"الشرعنة" الأميركية للمستوطنات: هذا هو الواقع فاقبلوه!
تعليق مؤقّت لـ"مسيرات العودة"
"الوفد" المصرية:
الخارجية الفلسطينية تدين اقتحام الحرم الإبراهيمي وتطالب اليونسكو بتحمل مسئولياتها
بحجة تأمين احتفالات عيد سارة.. الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي
"اليوم السابع" المصرية:
أسيران فلسطينيان يواصلان إضرابهما المفتوح عن الطعام لأكثر من 60 يوما
فلسطين.. مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين فى البلدة القديمة بالخليل "فيديو"
"الشرق الاوسط" السعودية:
مستوطنون يهاجمون قلب الخليل ويقتحمون الحرم الإبراهيمي
مركز «بتسيلم» ينشر توثيقاً للاعتداءات الجسدية واللفظية بحق سكان المنطقة
اتهام فلسطيني لواشنطن بالتشجيع على التوسّع في الاستيطان
"الشرق" القطرية:
نواب أمريكيون يرفضون شرعنة الاستيطان
عباس: مستعدون لتطبيق أي قرار من مجلس الأمن فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية
الخارجية الفلسطينية تدين اقتحام المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الحرم الإبراهيمي
"الراية" القطرية:
منظمة إسرائيلية توثق بالفيديو اعتقال الاحتلال طفلاً فلسطينياً
اعتدوا على الفلسطينيين تحت حماية جيش الاحتلال
آلاف المستوطنين يقتحمون الحرم الإبراهيمي
"الخليج" الاماراتية:
الاحتلال يغلق الطريق الوحيد المؤدي إلى قرى القدس
مدارس تونس تنظم وقفات داعمة للفلسطينيين
السلطة تدعو روسيا للتنقيب عن النفط بالضفة وغزة
أسيران فلسطينيان يواصلان إضرابهما عن الطعام
"البيان" الاماراتية:
مستوطنون يهاجمون منازل في الخليل
هجمة إسرائيلية على المؤسسات الفلسطينية في القدس
"عُمان" العمانية:
سلطات الاحتلال تغلق المسجد الإبراهيمي أمام الفلسطينيين ومئات المستوطنين يقتحمونه.
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