جنبلاط يتهم سفراء ووزراء أجانب بالتدخل بتشكيل الحكومة اللبنانية

وليد جبنلاط

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رام الله - دنيا الوطن

اتهم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان النائب والوزير السابق وليد جنبلاط "بعض السفراء ووزراء الخارجية" الأجانب، بالتدخل في تشكيل الحكومة اللبنانية.



وكتب جنبلاط عبر (تويتر): "حتى بعض السفراء الفاعلين وبعض وزراء الخارجية دخلوا على خط تشكيل الوزارة لزيادة التعقيد إلى جانب الطبقة السياسية الرافضة للتنازل والمتمسكة بالبقاء".



وأضاف: "وكي لا يزيد التنظير والتأويل حول ما سبق وقلته أتمنى أن يتوافق السفراء والخبراء وكبار القوم بسرعة لتشكيل الوزارة وكلهم بلا استثناء يؤيد استقرار لبنان وفق ما يقولونه".



ويشهد لبنان منذ أسابيع أزمة سياسية زادت من حدتها استقالة حكومة سعد الحريري على خلفية الاحتجاجات العارمة التي عمت البلاد منددة بأداء الحكومة والفساد وتدهور الأوضاع الاقتصادية.