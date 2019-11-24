وفاة مسنة في القدس إثر سقوط مصعد منزلي
رام الله - دنيا الوطن
لقيت المسنة أم أحمد العجلوني (80 عاما)، فجر اليوم الأحد، مصرعها إثر سقوط مصعد كانت بداخله، داخل منزلها في البلدة القديمة من القدس المحتلة.
لقيت المسنة أم أحمد العجلوني (80 عاما)، فجر اليوم الأحد، مصرعها إثر سقوط مصعد كانت بداخله، داخل منزلها في البلدة القديمة من القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية، في البلدة القديمة بأن الحاجة العجولي كانت تتنقل من الطبق العلوي إلى السفلي بمصعد محلي الصنع داخل منزلها، فسقط بها ما أدى إلى وفتها على الفور.
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