الأسير إياد أبو الرب من جنين يدخل عامه الـ15 في الأسر
رام الله - دنيا الوطن
دخل الأسير إياد محمد أحمد أبو الرب من قرية جلبون شرق جنين، اليوم الأحد، عامه الخامس عشر في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وهو محكوم بالسجن مدى الحياة.
وذكر مدير نادي الأسير منتصر سمور وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية، أن والد الأسير وأبناءه حرموا من الزيارة منذ سنوات، كعقاب تعسفي من إدارة السجون بحق الأسرى.
دخل الأسير إياد محمد أحمد أبو الرب من قرية جلبون شرق جنين، اليوم الأحد، عامه الخامس عشر في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وهو محكوم بالسجن مدى الحياة.
وذكر مدير نادي الأسير منتصر سمور وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية، أن والد الأسير وأبناءه حرموا من الزيارة منذ سنوات، كعقاب تعسفي من إدارة السجون بحق الأسرى.
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