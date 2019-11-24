جدعون ساعر يدعو لانتخابات تمهيدية عاجلة في الليكود ونتنياهو يرد





ودعا ساعر، نتنياهو لإجراء انتخابات تمهيدية عاجلة قبل نهاية الأيام ألـ 21 التي يمكن خلالها تشكيل حكومة جديدة، منتقداً هجوم نتنياهو على المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت، قائلاً إن "من يقف على رأس السلطة التنفيذية لا يمكنه أن يقول عن قرار مندلبليت بأنه محاولة للقيام بانقلاب قانوني، هذا ليس صحيحًا وليس مسؤولاً".





وأضاف ساعر أن لديه انتقادات للجهاز القضائي، لكن تصرفات نتنياهو "ليست لإصلاح الأنظمة، بل لسحق الأنظمة"، متابعاً: "من المستحيل التحدث عن قرار المستشار القانوني للحكومة باعتباره انقلابًا، نحن نخلق جوًا من الفوضى في البلاد، وأنا أعارضه".



وقال ساعر: "أناشد رئيس الوزراء: اسمح بالمنافسة الحرة لكل شخص يرغب في ذلك، حتى نتمكن من ضمان سلطة الليكود. من أجل وقف هذه الأزمة، التي قلت أنت بأن العالم يسخ منها".





وأضاف: "إذا ذهب أعضاء الليكود إلى صناديق الاقتراع وقالوا إننا نريد أن يستمر نتنياهو في قيادتنا على نفس المسار، وهو ما يبدو لي مثل ضرب الرأس في الحائط، فليتفضلوا ويفعلوا ذلك. هذه حركة تنتمي إلى أعضائها".



بدوره، رد نتنياهو على ساعر بقوله: "رئيس الليكود هو رئيس الوزراء نتنياهو، الذي حصل على 32 مقعدًا لليكود، ومن المؤسف أن نرى أنه في الوقت الذي يحافظ فيه رئيس الوزراء نتنياهو على أمن إسرائيل على جميع الجبهات ويعمل على الحفاظ على سلطة الليكود، يظهر جدعون ساعر، كالعادة، صفرًا من الولاء وأقصى ما يمكن من التخريب".



من ناحيتها، قالت صحيفة (يسرائيل هيوم): إن عضو الكنيست نير بركات سيتدخل في محاولة لتهدئة النفوس وربما منع انتخابات أخرى، إذ يقترح بركات تأسيس منصب جديد في الحزب هو القائم بأعمال رئيس الليكود.



رام الله - دنيا الوطنانتقد عضو الكنيست عن حزب الليكود، جدعون ساعر، رئيس حزبه، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قائلاً: إنه غير قادر على تشكيل حكومة بسبب لائحة الاتهام المرفوعة ضده، داعياً لإجراء انتخابات تمهيدية عاجلة في الليكود لمنع إجراء انتخابات برلمانية ثالثة.قال ساعر، وفق القناة الإسرائيلية الـ (12): "في جولتي الانتخابات، فشل نتنياهو بتشكيل حكومة. لقد حصل على دعم كامل منا حتى عندما ارتكب خطأً مثل حل الكنيست، لا أعتقد أنه يستطيع تشكيل حكومة في انتخابات ثالثة أو خامسة. نحن لسنا بعيدين عن فقدان السلطة لخصومنا"