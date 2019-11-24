صحيفة إسرائيلية: الأموال القطرية ستدخل غزة الأسبوع الجاري

قالت صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية: إن الأموال القطرية ستدخل إلى قطاع غزة خلال الأسبوع الجاري، مشيرةً إلى أنه من المتوقع أن يدخل نائب السفير القطري خالد الحردان إلى قطاع غزة اليوم الأحد، وأن يبدأ في توزيع الأموال يوم غد الاثنين.



وحسب الصحيفة، يأتي الدخول المتوقع للحردان في ضوء الصراع غير البسيط بين السفير القطري محمد العمادي وقيادة حماس في قطاع غزة، نتيجة سلوكهم.



وأشارت الصحيفة، إلى أن قطر ستواجه صعوبة في الاستمرار في تقديم المنح العام المقبل"، مستدركةً: "لكن كما يبدو تم التوصل إلى حل يتيح دخول الحردان إلى القطاع".













رام الله - دنيا الوطن