دولي

انتخابات في هونغ كونغ على وقع التوتر

انتخابات في هونغ كونغ على وقع التوتر
رام الله - دنيا الوطن
اصطف الناخبون في هونع كونع بالمئات عند بعض مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات المجالس المحلية في وقت مبكر الأحد، خشية وقف التصويت في وقت لاحق، وذلك بعد ستة أشهر من الاضطرابات بالمدينة الخاضعة للحكم الصيني.

ودفعت هجمات على مرشحين بحكومة هونغ كونغ إلى دائرة الاهتمام العالمي، حيث يُنظر إلى انتخابات المجالس المحلية باعتبارها مقياسا مهما لمستوى الدعم الذي تحظى به إدارة كاري لام رئيسة هونغ كونغ التنفيذية التي تتعرض لضغوط، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

ويرى كثيرون الانتخابات باعتبارها "استفتاء" على حجم الدعم الذي تحظى به حركة احتجاجية مناهضة للحكومة، حيث تأتي في وقت تواجه فيه المدينة أكبر أزمة سياسية خلال عقود.

ودخلت المواجهة في جامعة بوليتكنيك يومها السابع، الأحد، حيث تُحيط الشرطة بالحرم الجامعي في الوقت الذي ظل فيه محتجون داخل قاعات المحاضرات، بينما جاب موظفو الإسعافات الأولية الحرم الجامعي.

وقال شهود إن انتشار الشرطة محدود وذلك رغم ما ذكرته تقارير سابقة بأن قوات مكافحة الشغب تعتزم حماية جميع مراكز الاقتراع، بحسب وكالة (رويترز).

وانطلقت الاحتجاجات في هونغ كونغ بسبب مساع لسن قانون كان سيسمح بإرسال مطلوبين للصين لمحاكمتهم، وسرعان من تطورت إلى دعوات تطالب بديمقراطية كاملة، وذلك في أكبر تحد شعبي أمام الرئيس الصيني شي جينبينغ منذ وصوله للسلطة في 2012.

أخبار ذات صلة

جدعون ساعر يدعو لانتخابات تمهيدية عاجلة في الليكود ونتنياهو يرد

جدعون ساعر يدعو لانتخابات تمهيدية عاجلة في الليكود ونتنياهو يرد

الجيش الإسرائيلي يواصل استعداداته لأي رد إيراني بالجولان

الجيش الإسرائيلي يواصل استعداداته لأي رد إيراني بالجولان

&#34;معركة مرتقبة&#34; بين روسيا والغرب بسبب كيماوي سوريا

"معركة مرتقبة" بين روسيا والغرب بسبب كيماوي سوريا

غانتس يطرح تشكيل حكومة وحدة إسرائيلية يتولى رئاستها أول عامين

غانتس يطرح تشكيل حكومة وحدة إسرائيلية يتولى رئاستها أول عامين

قائد أمريكي يحذر: إيران تخطط لشن هجمات بالشرق الأوسط

قائد أمريكي يحذر: إيران تخطط لشن هجمات بالشرق الأوسط

هل يعلن المستشار القانون للحكومة الإسرائيلية تنحية نتنياهو من مناصبه الوزارية؟

هل يعلن المستشار القانون للحكومة الإسرائيلية تنحية نتنياهو من مناصبه الوزارية؟

29 قتيلاً جراء انزلاقات أرضية في كينيا

29 قتيلاً جراء انزلاقات أرضية في كينيا

شاهد: تظاهرات ضد نتنياهو وأخرى مؤيدة له في تل أبيب والقدس

شاهد: تظاهرات ضد نتنياهو وأخرى مؤيدة له في تل أبيب والقدس

التعليقات

الدنيا حكايات

الجالية الفلسطينية في مصر

الجالية الفلسطينية في مصر

شؤون فلسطينية

الأسير إياد أبو الرب من جنين يدخل عامه الـ15 في الأسر

الأسير إياد أبو الرب من جنين يدخل عامه الـ15 في الأسر

الشرطة تُحقق بظروف وفاة سائق من رام الله

الشرطة تُحقق بظروف وفاة سائق من رام الله

شيخ العيد: الرئيس عباس مرشحنا الأوحد للانتخابات الرئاسية

شيخ العيد: الرئيس عباس مرشحنا الأوحد للانتخابات الرئاسية

شركة الكهرباء: تَعطل خط يُغذي محافظة غزة

شركة الكهرباء: تَعطل خط يُغذي محافظة غزة

إصابة مواطن ونجله باعتداء مستوطنين شرق الخليل

إصابة مواطن ونجله باعتداء مستوطنين شرق الخليل

ثلاثة أسرى من جنين يدخلون أعواما جديدة في الأسر

ثلاثة أسرى من جنين يدخلون أعواما جديدة في الأسر

الداخلية بغزة تنشر كشفاً جديداً للسفر عبر معبر رفح

الداخلية بغزة تنشر كشفاً جديداً للسفر عبر معبر رفح

بريطانيا: المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وموقفنا بشأنها لم يتغير

بريطانيا: المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وموقفنا بشأنها لم يتغير

منوعات

أول ظهور لفجر السعيد بعد خروجها من المستشفى.. ماذا قالت؟

أول ظهور لفجر السعيد بعد خروجها من المستشفى.. ماذا قالت؟

شاهد: بشرى وحلا شيحة وهنا الزاهد يرقصن في حفل عمرو دياب

شاهد: بشرى وحلا شيحة وهنا الزاهد يرقصن في حفل عمرو دياب

شاهد: ريهام سعيد لحلا شيحة: بلاش تفتي في الدين

شاهد: ريهام سعيد لحلا شيحة: بلاش تفتي في الدين

شاهد: هيفاء وهبي تحذّر أحمد السقا وأحمد عز: &#34;خافوا مني&#34;

شاهد: هيفاء وهبي تحذّر أحمد السقا وأحمد عز: "خافوا مني"

محمد رمضان يفاجئ الجميع خلال حفله في السعودية: تحيا قطر

محمد رمضان يفاجئ الجميع خلال حفله في السعودية: تحيا قطر

شاهد: اليسا تهدي الثورة اللبنانية أغنية &#34;عم ثور&#34;

شاهد: اليسا تهدي الثورة اللبنانية أغنية "عم ثور"

طليقة وائل كفوري تُهدّد صحفيًا سوريًا وتُطالبه بحذف فيديو

طليقة وائل كفوري تُهدّد صحفيًا سوريًا وتُطالبه بحذف فيديو

سرحان يصدر كتابه &#34;موسيقى&#34; لتثمين الذاكرة التراثية الموسيقية المغربية

سرحان يصدر كتابه "موسيقى" لتثمين الذاكرة التراثية الموسيقية المغربية

&#34;كارثة&#34; في منزل المغنية إيغي أزيليا

"كارثة" في منزل المغنية إيغي أزيليا

شاهد: أول لقاء تلفزيوني مع حفيدة عادل إمام

شاهد: أول لقاء تلفزيوني مع حفيدة عادل إمام

عربي

تواصُل المسيرات الاحتجاجية في لبنان للمطالبة بحكومة إنقاذ ومحاسبة الفاسدين

تواصُل المسيرات الاحتجاجية في لبنان للمطالبة بحكومة إنقاذ ومحاسبة الفاسدين

الأردن يحبط محاولة تهريب حبوب مخدرة من سوريا

الأردن يحبط محاولة تهريب حبوب مخدرة من سوريا

&#34;شرطٌ&#34; لـ حزب الله للقبول بالمسعى الفرنسي لحلّ الأزمة

"شرطٌ" لـ حزب الله للقبول بالمسعى الفرنسي لحلّ الأزمة

مصرع شخصين وفقدان 14 في غرق قارب للصيد بالمغرب

مصرع شخصين وفقدان 14 في غرق قارب للصيد بالمغرب