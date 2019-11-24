الجيش الإسرائيلي يواصل استعداداته لأي رد إيراني بالجولان





وأكدت الصحيفة، أن "نظام الدفاع الجوي التابع للقوات الجوية الإسرائيلية، وعلى رأسه القبة الحديدية، أصبح أكثر تأهباً خلال الأيام الأخيرة في الشمال، وفي الوقت نفسه، يستعد الجيش الإسرائيلي لمحاولة الإيرانيين دفع إحدى المنظمات في قطاع غزة، مثل الجهاد الإسلامي، لإطلاق الصواريخ باتجاه الجنوب"، مشيرة إلى من أجل ذلك وضع نظام الدفاع الجوي في الجنوب في أعلى درجات الاستعداد.



وأضافت الصحيفة: "بالجبهة الشمالية، هناك نمط آخر محتمل لتحرك إيران على الحدود مع إسرائيل، وذلك باستخدام صواريخ مضادة للدبابات ضد القوة الإسرائيلية على الحدود السورية، وفي هذه المرحلة قررت إسرائيل عدم تعزيز القوات البرية في القوات الشمالية المسؤولة عن الحدود مع سوريا".



رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية: إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل استعداداته، تحسباً لأي رد إيراني على الهجوم الأخير على سوريا.وأوضحت الصحيفة، أن أسهل شكل للرد الإيراني يمكن أن يكون رشقة صواريخ تجاه هضبة الجولان، "تطلقها إحدى المنظمات والميليشيات التابعة لها في سوريا كما فعلت مرات عدة خلال العامين الماضيين".