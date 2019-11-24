التحالف العربي يعترض خمسة صواريخ وطائرتين مسيرتين للحوثيين جنوب اليمن

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت القوات المشتركة في الجيش اليمني التابع للحكومة اليمنية، اعتراض خمسة صواريخ وطائرتين مسيرتين، متهمةً جماعة أنصار الله "الحوثيين"، بإطلاقها على محافظة تعز جنوب غربي اليمن.



وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة، إن "منظومة الدفاع الجوي التابعة للتحالف العربي (الباتريوت) تمكنت، منتصف ليلة الأحد، من اعتراض خمسة صواريخ وإسقاط طائرتين مسيرتين أطلقها الحوثيون على مدينة المخا (غرب تعز)"، وفق وكالة (سبوتنك).



ويعد الهجوم هو الثاني من نوعه خلال أسبوعين، حيث تعرضت مدينة المخا في السادس من تشرين ثاني/نوفمبر الحالي إلى هجوم مزدوج بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، اتهم الجيش اليمني، جماعة الحوثيين بشنه والتسبب في سقوط قتلى وجرحى وتعرض مستشفى أطباء بلا حدود لدمار جزئي.



وتقود السعودية، منذ 26 آذار/مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، التي سيطرت عليها جماعة أنصار الله "الحوثيين" أواخر عام 2014.