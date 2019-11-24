30 ألف مستوطن يقتحمون الحرم الإبراهيمي بالخليل

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم نحو 30 ألف مستوطن مساء أمس السبت، الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، في خطوة لتصاعد هجمات واعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين.



وأغلقت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، المسجد الإبراهيمي أمام المصلين الفلسطينيين، بحجة تأمين احتفالات المستوطنين، بحسب ما جاء على موقع وكالة (روسيا اليوم).



وقال مدير المسجد الإبراهيمي رئيس السدنة، حفظي أبو سنينة، في بيان: "إن سلطات الاحتلال أغلقت المسجد بجميع أروقته وساحاته، أمام المصلين المسلمين من الساعة الرابعة بعد عصر أمس الجمعة وواصلت إغلاقه حتى الساعة التاسعة من مساء أمس السبت".



وشدد أبو سنينة على أن هذه الإجراءات التعسفية للاحتلال التي تطال بيوت العبادة تعتبر "تعديا صارخا على الديانات السماوية، وحرية العبادة، التي كفلتها الشرائع والقوانين الدولية".