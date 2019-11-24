دولي

غانتس يطرح تشكيل حكومة وحدة إسرائيلية يتولى رئاستها أول عامين

غانتس يطرح تشكيل حكومة وحدة إسرائيلية يتولى رئاستها أول عامين
بيني غانتس
رام الله - دنيا الوطن
اتهم رئيس حزب (أزرق أبيض) الإسرائيلي، بني غانتس، رئيس الوزراء الإسرائيلي، زعيم حزب (الليكود) بنيامين نتنياهو بمحاولته إشعال حرب أهلية ونشر الكراهية في إسرائيل، عقب اتهام الأخير أول أمس بتلقي الرشوة والفساد والاحتيال وخيانة الأمانة.

وقال غانتس، وفق وكالة (سبوتنك): "أنصت وانا متألم وفخور بتصريحات المستشار القضائي للحكومة ابيحاي مندلبيت تجاه نتنياهو. نتنياهو هو بطل إسرائيلي حقيقي ويجب شكره، لكن البطل الحقيقي لا يجعل المدنيين رهينة لمعركته القانونية". 

وأضاف: "مواطنو إسرائيل ليسوا ملكاً لأي زعيم، أي شخص يسخر من منافسيه السياسيين ولم يشفق عليهم في ساعاتهم الصعبة، هو آخر شخص يمكنه حشد الجمهور للتحريض ضد القضاة والمدعين".

وتابع غانتس: "نتنياهو انتقل من استوديو لاستوديو سعيداً لما جرى مع إيهود أولمرت وحثه على الاستقالة، من قاد حملة التحريض ضد رئيس الحكومة رابين، يجب أن يعرف ثمن الكلمات التي يمكن أن تتحول بيوم من الأيام إلى رصاصات، الأيام الأخيرة لا تترك مجالا للشك، نتنياهو يتورط بإشعال حرب أهلية، أنا أقف هنا وأقول، حان الوقت لمعالجة المجتمع الإسرائيلي من الكراهية".

ووجه غانتس دعوة إلى حزب "الليكود" إلى الانضمام إلى حكومة برئاسته على أن يتولى رئاستها في أول عامين، مضيفاً: "زعماء الليكود، أطالبكم بالشراكة معنا، أنتم شركاء للقيم الصهيونية للوحدة، الأمن والاقتصاد القوي، هذا وقتكم بوضع تهديدات الماضي جانبا، ودفع المجتمع الإسرائيلي لعصر الشفاء".

وتابع غانتس: "أنا سأخدم كرئيس للحكومة في أول عامين، وان تمت تبرئة نتنياهو، يمكنه العودة لتولي رئاسة الحكومة. هذا هو البديل الوحيد للانتخابات".

وقرر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلي أفيخاي مندلبليت الخميس الماضي توجيه الاتهام ضد رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالملف 4000 وتهمة التحايل وخيانة الأمانة بالملفات 1000 و2000 خلال توليه منصب رئاسة الحكومة ووزارة الاتصالات. 

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