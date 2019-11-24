قائد أمريكي يحذر: إيران تخطط لشن هجمات بالشرق الأوسط





وأوضح أن إرسال الجنود والطائرات المقاتلة وأنظمة الدفاع الجوي إلى الشرق الأوسط منعت إيران من مهاجمة أهداف أمريكية.



وأضاف: "لكن دول دول الخليج لا تزال في خطر". وتابع ماكنزي: "في تقديري ، هناك فرصة جيدة لأن يهاجموا مرة أخرى - هذا هو الطريق الذي يسيرون فيه..الهجوم على حقول النفط السعودية كان مذهلاً.. أنا لا استبعد اتخاذ إجراء مماثل في وقت لاحق.. إيران تحت ضغط كبير".





وأشارت القناة إلى أنه قبل حوالي شهرين، هاجمت عشر طائرات بدون طيار منصات نفطية في شرق المملكة العربية السعودية، تابعة لشركة أرامكو.



رام الله - دنيا الوطنحذر قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي كينيث ماكنزي من أن إيران تخطط لشن هجمات ضد أهداف في الشرق الأوسط على غرار الهجوم على شركة أرامكو النفطية بالسعودية.وقال ماكنزي لصحيفة (نيويورك تايمز): "إن إرسال 14000 جندي أمريكي إلى الخليج قبل بضعة أشهر لم يمنع إيران من التخطيط لعمليات بهذا الحجم، على غرار الهجوم المناوئ على منشآت النفط السعودية قبل شهرين".