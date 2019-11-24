هل يعلن المستشار القانون للحكومة الإسرائيلية تنحية نتنياهو من مناصبه الوزارية؟

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رام الله - دنيا الوطن

ذكرت (القناة 11) الإسرائيلية، أن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت، سيبت خلال الأيام المقبلة، في عدة مسائل لها تبعات بقرار مقاضاة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.



ورجحت القناة أن يقرر مندلبليت في نهاية المطاف، بأن على رئيس الحكومة الاستقالة من مناصبه في الوزارات التي يشغلها بسبب وجود حكم قضائي في هذا الشأن.



أما بخصوص صلاحية نتنياهو في الحصول على تفويض بتشكيل ائتلاف حكومي فإن المستشار القانوني لن يتعجل في حسم أمره من هذه القضية، وفق القناة.



وفي السياق، يُشير استطلاع للرأي العام نشرته قناة (ريشِت)، إلى أن 56% من الجمهور الإسرائيلي يرون أنه يجب على نتنياهو التنحي عن منصبه، وأنه لا يستطيع البقاء في منصبه بعد أن قرر المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت تقديمه للمحاكمة بتهم الفساد، في حين بلغت نسبة الذين يرون أن نتنياهو يستطيع الاحتفاظ بمنصب رئيس الحكومة 35% فقط.