قوات الاحتلال و(الشاباك) يعتقلون 60 فلسطينياً بالضفة خلال أسبوع

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن القوات الاسرائيلية وجهاز (الشاباك)، اعتقلوا خلال الأسبوع الحالي، 60 مواطناً فلسطينياً، في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.



وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن قوات الجيش وجهاز (الشاباك)، ضبطوا خلال حملات المداهمات، تسع قطع من السلاح والذخيرة.