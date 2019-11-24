شؤون فلسطينية

طقس الأحد: أجواء باردة نسبياً ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة

طقس الأحد: أجواء باردة نسبياً ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الأحد، غائما جزئيا إلى صاف وبارداً نسبياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياً وبارداَ خاصة في المرتفعات الجبلية ،والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين 2019/11/25: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الثلاثاء 2019/11/26: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الاربعاء 2019/11/27: يكون الجو غائما جزئيا وبارداً نسبياً الى بارد ، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية ، والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 19-11 21-13 25-12 بيت لحم 19-11 21-13 25-12
رام الله والبيرة 18-10 20-12 24-11 طولكرم 24-14 26-16 29-15
نابلس 21-12 23-14 27-13 قلقيلية 24-14 26-16 29-15
جنين 24-13 25-15 28-14 سلفيت 19-11 21-13 25-12
طوباس 24-13 25-15 28-14 روابي 20-11 22-13 26-12
الخليل 18-10 20-12 24-11 غزه 23-15 25-17 28-16
أريحا 27-16 29-18 30-18 خانيونس 23-15 25-17 28-16
الأغوار الشمالية 25-14 27-16 28-16 رفح 24-14 26-16 29-15

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