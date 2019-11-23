الشرطة تُحقق بظروف وفاة سائق من رام الله

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رام الله - دنيا الوطن

فتحت الشرطة والنيابة العامة الفلسطينية، التحقيق في ملابسات وفاة المواطن محمد خليل الزيري، من سكان رام الله، الذي توفي إثر تعرضه للضرب بآلة حادة، من شخصين، يعملان بنقل الركاب بمركبة خاصة.



وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات: إن المواطن محمد يعمل سائقاً عمومياً على خط رام الله قلنديا، وتعرض للاعتداء والضرب بآلة حادة بتاريخ 18/10/2019 من قبل شخصين يعملان على مركبة خصوصي، تقوم بنقل ركاب إثر خلاف على التحميل، ونقل بعد إصابته إلى المستشفى لتلقي العلاج، وألقي القبض على شخص متهم بالاعتداء والآخر هارب وتم إحالة القضية إلى النيابة العامة بتاريخ 2/11/2019.



وبتاريخ 7/11/2019 أدخل محمد للمستشفى؛ لتقلي العلاج، إثر مضاعفات حصلت معه، ودخل في حالة غيبوبة إلى أن توفي مساء اليوم السبت.



وأضاف ارزيقات، بأن النيابة العامة، قررت التحفظ على الجثمان وإحالته إلى الطب العدلي من أجل تشريحه؛ لتحديد سبب الوفاة.