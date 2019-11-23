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الأردن يحبط محاولة تهريب حبوب مخدرة من سوريا

الأردن يحبط محاولة تهريب حبوب مخدرة من سوريا
رام الله - دنيا الوطن
تمكنت إحدى وحدات الجيش الأردني، فجر اليوم السبت، من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات.

وقال مصدر عسكري أردني مسؤول، إنه "تم تطبيق قواعد الاشتباك، بعد مشاهدة عدد من الاشخاص يحاولون الاقتراب من الحدود الأردنية، ما أدى إلى تراجعهم تجاه الداخل السوري". 

وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشمالية تمكنت فجر اليوم السبت، من احباط عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات على واجهة بحسب "جريدة الغد"

وأضاف، أن العسكريين قاموا بتفتيش المنطقة، وبعد ذلك تم ضبط عدد من الأكياس تحوي 262 ألف حبة كبتاغون و 4509 حبات من نوع ليريكا و 3756 حبة جاليكا، و2660 حبة ترامادول.

وأشار المصدر، إلى أنه تم تسليم كل الحبوب المخدرة المصادرة إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر، أن "القوات المسلحة لن تتردد باستخدام القوة مع أي محاولة لكل من تسول له نفسه اجتياز الحدود سواء بقصد التسلل أو التهريب".

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