29 قتيلاً جراء انزلاقات أرضية في كينيا

قضى 29 شخصاً على الأقل حين انهارت منازلهم في انزلاقات أرضية في كينيا خلال ليلة من الأمطار والعواصف العنيفة، على ما أعلنت الحكومة، السبت.



وانهارت المنازل في الساعات الأولى من صباح السبت جراء أمطار غزيرة في إقليم بوكوت على بعد نحو 350 كلم شمال غرب العاصمة نيروبي بحسب "روسيا اليوم".



وقال وزير الداخلية الكينيّ فريد ماتيانغي في بيان: "نأسف لتأكيد أن 12 شخصاً من تاباش وباروا في جنوب بوكوت، و17 شخصاً من تامكال في وسط بوكوت قد قضوا".



وتابع: "تعازينا لأسر واصدقاء المتضررين".



وأوضح الوزير أنّ السلطات نشرت مروحيات تابعة للجيش والشرطة للمساعدة في جهود الإغاثة التي تأخرت بسبب قطع الطرق والجسور بعدما تحولت الأمطار إلى سيول.



وأعلن الصليب الأحمر الكيني أنّه "تم الإبلاغ بوقوع انزلاقات أرضية في عدة مناطق في غرب مقاطعة بوكوت بعد أمطار غزيرة"، مشيراً إلى إرسال فرق الطوارئ للمساعدة في جهود الإغاثة.



وتأتي الانزلاقات الرضية بعد أسابيع من الأمطار المدمرة التي تضرب شرق أفريقيا".



وأدت الأمطار الغزيرة إلى نزوح عشرات الآلاف في الصومال، وغمرت قرى كاملة في جنوب السودان، وقتلت العشرات في انزلاقات وفيضانات في إثيوبيا وتنزانيا.





رام الله - دنيا الوطن