شركة الكهرباء: تَعطل خط يُغذي محافظة غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة ، مساء اليوم السبت 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، عن تعطل مفاجئ لخط "القبة" المغذي لمحافظة غزة.



وقالت الشركة: إن خط القبة المغذي لمحافظة غزة، تعطل قرابة الساعة السابعة والنصف مساء اليوم، مشيرة إلى أنه "بعد الفحص، تم التأكد بأن العطل من داخل الخط الأخضر".



وأكدت الشركة، أنها تتابع مع الجهات المختصة من أجل إعادته إلى الخدمة، منوهة إلى أنه تم تعويض العديد من المناطق التي تتغذي من ذلك الخط المتعطل.