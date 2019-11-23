شاهد: مظاهرات ضد نتنياهو وأخرى مؤيدة له في تل أبيب والقدس

تظاهر الآلاف من الإسرائيليين مساء اليوم السبت بمناطق متفرقة في تل أبيب و القدس ؛ للمطالبة باستقالة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء المؤقت من منصبه، في وقت خرجت مسيرات داعمة له.





وقالت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية إن حوالي 1500 مستوطن تظاهروا في تل أبيب مطالبين نتنياهو بالاستقالة من منصبه؛ وذلك في أعقب لوائح الاتهام التي قدمت ضده بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.





ويشارك في التظاهرة عند ميدان "هبيما" في تل أبيب، سياسيون وفنانون إسرائيليون؛ لمطالبة نتنياهو بالرحيل.





وأكد موقع القناة السابعة: ان هناك مظاهرات دعما لرئيس الوزراء نتنياهو وأخرى ضده بالقرب من منزله في القدس.













رام الله - دنيا الوطن