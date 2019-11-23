مصرع شخصين وفقدان 14 في غرق قارب للصيد بالمغرب

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رام الله - دنيا الوطن

قضى شخصان على الأقل في غرق قارب للصيد البحري جنوب المغرب، فيما لا يزال البحث جارياً عن 14 آخرين من طاقمه، بحسب بيان لوزارة الفلاحة والصيد البحري، السبت.



وقال البيان أن سفينتين للصيد انتشلتا جثتي شخصين كانا على متن قارب الصيد الصغير الذي أبحر الخميس من ميناء مدينة طانطان (نحو 850 كيلومتراً جنوب الرباط) بحسب " أ ف ب" .



وأوضح أن عدد البحارة المسجلين ضمن طاقم القارب يبلغ 16 شخصاً.



وأشار إلى أن القارب غادر الميناء في "ظروف مناخية ملائمة ولم تصدر عن طاقمه أي إشارة استغاثة"، وأن تحقيقا سيتم إجراؤه لتحديد أسباب المأساة.



وأضاف البيان أن عملية إنقاذ "واسعة" لا تزال متواصلة للبحث عن المفقودين بواسطة سفينة إنقاذ وسفينتين للصيد، وبمشاركة البحرية الملكية والدرك الملكي.