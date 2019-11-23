بينيت يُعيّن مستوطناً مستشاراً قانونيّاً للمستوطنات في وزارة جيش الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

كشف موقع مجلة "ماكور ريشون" الخاصة بالمستوطنين، اليوم السبت، أن نفتالي بينيت، وزير جيش الاحتلال قرر تعيين موشيه فريشت مستشاراً قانونياً للمستوطنات في وزارة جيش الاحتلال.



وبحسب موقع، فإن فريشت البالغ من العمر 38 عامًا هو من سكان مجمع مستوطنات غوش عتصيون. وعمل كضابط في فيلق الهندسة سابقاً، ودرس القانون وأصبح متخصصاً في قسم الاستشارة والتشريع، وشغل في منصب باحث في القسم القانوني للكنيست.



وكجزء من منصبه الجديد سيكون مسؤولًا عن الإدارة القانونية الخاصة بوضع المستوطنات في وزارة جيش الاحتلال، وسيكون مسؤولاً عن تقديم موافقات لتعزيز مشاريع الاستيطان، وصياغة ردود الوزارة على الالتماسات التي تقدم للمحاكم، خاصةً أمام المحكمة العليا الإسرائيلية.