الاحتلال يُداهم عدة منازل في بلدة قباطية

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رام الله - دنيا الوطن

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، عدة منازل في بلدة قباطية جنوب جنين.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، داهمت عدة منازل لأسرى وأسرى محررين في البلدة، وفتشتها واستجوبت ساكنيها بعد أن عاثت خراباً بمحتوياتها، عرف من أصحاب البيوت المستهدفة: الأسير المحرر مجد كميل، والأسير المحرر أحمد نزال.



