دولي

عضو بـ (الليكود): نتنياهو لن ينجح في تشكيل حكومة لو ذهبنا لانتخابات

عضو بـ (الليكود): نتنياهو لن ينجح في تشكيل حكومة لو ذهبنا لانتخابات
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
شنّ جدعون ساعر، القطب المعارض لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في حزب (الليكود)، هجوماً حاداً على الأخير.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن ساعر قوله: إن "حزب (الليكود) ليس مسجلاً باسم نتنياهو".

وأضاف: "لن ينجح نتنياهو في تشكيل حكومة لو ذهبنا لانتخابات ثالثة أو رابعة أو خامسة".

وفي سياق متصل، أفادت (القناة 11) الإسرائيلية، أن المستشار القانوني للحكومة، افيحاي مندلبليت، سيبت خلال الأيام المقبلة في عدة مسائل لها تبعات بقرار مقاضاة نتنياهو.

ورجحت، أن يقرر مندلبليت في نهاية المطاف، بأن على رئيس الوزراء الاستقالة من مناصبه في الوزارات التي يشغلها، بسبب وجود حكم قضائي في هذا الشأن. 

أما بخصوص صلاحية نتنياهو في الحصول على تفويض بتشكيل ائتلاف حكومي، فإن المستشار القانوني لن يتعجل في حسم أمره من هذه القضية، كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وتشير نتائج استطلاع للرأي العام نشرته قناة (القناة 12) الإسرائيلية، إلى أن 56% من الجمهور الإسرائيلي، يرون أن نتنياهو لا يستطيع البقاء في منصبه، بعد أن قرر مندلبليت تقديمه إلى المحاكمة بتهم الفساد. 

وبلغت نسبة الذين يعتقدون أنه يستطيع الاحتفاظ بمنصب رئاسة الوزراء، 35% فقط.

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