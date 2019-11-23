شؤون فلسطينية

يتقدمهم وزراء وأعضاء كنيست.. عشرات الآلاف من المستوطنين يقتحمون الخليل و"الإبراهيمي"

يتقدمهم وزراء وأعضاء كنيست.. عشرات الآلاف من المستوطنين يقتحمون الخليل و"الإبراهيمي"
مستوطنون في المسجد الإبراهيمي
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم عشرات الآلاف من المستوطنين، اليوم السبت، مدينة الخليل والحرم الإبراهيمي الشريف.

وأفاد موقع (كيباه) الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، أن حوالي 45 ألف مستوطن، اقتحموا اليوم مدينة الخليل والحرم الإبراهيمي.

وكما أوضح موقع (ساروجيم) الإسرائيلي، أن 30 ألف مستوطن، اقتحموا اليوم مدينة الخليل والحرم الإبراهيمي، يتقدمهم الوزير أرييه درعي، والوزير الحاخام رافي بيرتس، والوزير بتسلائيل سموتريتش، والوزير زئيف إيلكين، والوزيرة جيلا جميليل، وأعضاء الكنيست ميخائيل ميخائيلي، وموتي يوغيف.

ودانت وزارة الخارجية والمغتربين اقتحام آلاف المستوطنين الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي أغلقت المسجد أمام المسلمين، ومنعت رفع الأذان فيه.

كما دانت، في بيان لها، اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين على المواطنين في محيط الحرم ومنازلهم، وإغلاق جيش الاحتلال المحال التجارية في المنطقة. 

واعتبرت هذه الاعتداءات الاستفزازية، حلقة جديدة من مخططات الاحتلال الهادفة للسيطرة على العديد من المواقع التاريخية والدينية والأثرية في الضفة الغربية، وتهويدها.

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