الجيش الإسرائيلي يدّعي إسقاط طائرة مسيّرة اخترقت الأجواء من غزة
رام الله - دنيا الوطن
ادّعى الجيش الإسرائيلي مساء اليوم السبت، إسقاط طائرة مسيّرة، اخترقت الأجواء من غزة، قبل أن يتم السيطرة عليها.
وقال موقع (حدشوت بتاخون سدي): إن الجيش أسقط طائرة مسيًرة، اخترقت الأجواء من قطاع غزة، حوالي الساعة 16:35، وتم السيطرة عليها وإرسالها للفحص".
وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن في تموز/ يوليو الماضي، أنه حدد حوامة تسللت من القطاع، وأسقطها الجيش، وتم إرسالها للفحص".
ادّعى الجيش الإسرائيلي مساء اليوم السبت، إسقاط طائرة مسيّرة، اخترقت الأجواء من غزة، قبل أن يتم السيطرة عليها.
وقال موقع (حدشوت بتاخون سدي): إن الجيش أسقط طائرة مسيًرة، اخترقت الأجواء من قطاع غزة، حوالي الساعة 16:35، وتم السيطرة عليها وإرسالها للفحص".
وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن في تموز/ يوليو الماضي، أنه حدد حوامة تسللت من القطاع، وأسقطها الجيش، وتم إرسالها للفحص".
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