الجيش الإسرائيلي يدّعي إسقاط طائرة مسيّرة اخترقت الأجواء من غزة









رام الله - دنيا الوطنادّعى الجيش الإسرائيلي مساء اليوم السبت، إسقاط طائرة مسيّرة، اخترقت الأجواء من غزة، قبل أن يتم السيطرة عليها.وقال موقع (حدشوت بتاخون سدي): إن الجيش أسقط طائرة مسيًرة، اخترقت الأجواء من قطاع غزة، حوالي الساعة 16:35، وتم السيطرة عليها وإرسالها للفحص".وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن في تموز/ يوليو الماضي، أنه حدد حوامة تسللت من القطاع، وأسقطها الجيش، وتم إرسالها للفحص".