دولي

على غرار هجوم سبتمبر.. وسائل إعلام إسرائيلية متخوفة من هجوم إيراني مفاجئ

على غرار هجوم سبتمبر.. وسائل إعلام إسرائيلية متخوفة من هجوم إيراني مفاجئ
الهجوم على أرامكو- أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
نقلت (القناة 12) الإسرائيلية، اليوم السبت، تحذيراً من الولايات المتحدة، بشأة تخطيط إيران لهجوم كبير في الشرق الأوسط.

وأوضحت القناة، أن الولايات المتحدة، حذرت من أن إيران تخطط لهجوم كبير في الشرق الأوسط، "سيكون مشابهًا للهجوم على منشأة النفط السعودية"، وفق زعمها.

ونشرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، صباح اليوم، السبت، تقريراً جاء فيه، أن القيادات السياسية والعسكرية في إسرائيل، تخشى من هجوم إيراني مفاجئ، على غرار الهجوم الأخير على منشآت النفط السعودية، هجمات (أرامكو)، التي وقعت في أيلول/ سبتمبر الماضي.

وأوضحت الصحيفة، أن إيران تمتلك أسلحة حديثة ومتطورة وإيجابية، تمكنت- بحسب الصحيفة- من استهداف منشآت نفطية سعودية، في أيلول/ سبتمبر الماضي، وألحقت أضراراً واسعة بتلك المنشآت، في وقت نفت فيه طهران قيامها بهذه الضربات.

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