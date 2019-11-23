شؤون فلسطينية

رداً على تصريحات بومبيو ونتنياهو.. قيادي بـ"الديمقراطية" يدعو للمشاركة بيوم الغضب الشعبي

رداً على تصريحات بومبيو ونتنياهو.. قيادي بـ"الديمقراطية" يدعو للمشاركة بيوم الغضب الشعبي
مظاهرات - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
دان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، رمزي رباح، المواقف المتناغمة بين الإدارة الأمريكية، وحكومة اليمين المتطرفة في إسرائيل حول المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس المحتلة، والادعاء بأنها لا تخالف القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية.

وقال في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن الخطوات المتسارعة لحكومة اليمين الإسرائيلية، بتقديم مشروع لـ (كنيست) "الصهيوني" لسن قانون ضم الأغوار والمستوطنات، يستدعي الرد الفوري من السلطة الفلسطينية، بترجمة قرارات الإجماع الوطني المتخذة في الدورات الأخيرة للمجلسين الوطني والمركزي، إلى خطوات عملية على أرض الواقع، ووقف كل أشكال التعاون مع أمريكا، والاشتباك السياسي معها في الأمم المتحدة.

كما دعا رباح في تصريحه، أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية، بما فيها القدس وقطاع غزة إلى المشاركة الواسعة في يوم الغضب الشعبي، الذي دعت إليه القوى الوطنية والإسلامية، يوم الثلاثاء 26/11/2019، رداً على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، والخطوات الإسرائيلية التي تمثل عدواناً سافراً ضد شعبنا الفلسطيني، والتي تمكن الاحتلال الإسرائيلي من ضم أراضي الضفة الفلسطينية تدريجياً.

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