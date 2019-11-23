دولي

اتهامات فرنسية لأمريكا بـ "توتير الشرق الأوسط"

اتهامات فرنسية لأمريكا بـ "توتير الشرق الأوسط"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعربت وزيرة الجيوش الفرنسيّة، فلورانس بارلي، عن قلقها من تبعات ما اعتبرته تراجعاً "تدريجياً ومتعمداً" للدور الأميركي في الشرق الأوسط، مشيرةً إلى أن تجنّب الرد على اعتداءات في الخليج اتُهمت إيران بالوقوف خلفها، ولّد أحداثا "خطيرة".

ومنذ أيار/ مايو، تشهد المنطقة توتّرا متصاعدا على خلفية هجمات غامضة ضد ناقلات نفط وضربات بطائرات مسيّرة وصواريخ استهدفت منشآت شركة أرامكو النفطية السعودية، وفق (عرب 48). 

وقد ألقت الولايات المتحدة والسعودية ودول أخرى باللوم على إيران، التي نفت أي دور لها؛ لكن على الرغم من هذه الاتهامات والحوادث، وبينها إسقاط طائرة مسيّرة أميركية، تجنّبت الولايات المتحدة الرد بالمثل.

وقالت بارلي في خطاب خلال مؤتمر "حوار المنامة" السنوي "رأينا عدم انخراط أميركي تدريجي متعمّد"، مضيفة أن هذه السياسة "كانت مطروحة على الورق" لفترة من الوقت لكنّها أصبحت أكثر وضوحًا مؤخّرا.

وأضافت: "عندما مضى تلغيم سفن دون رد، أُسقطت الطائرة بدون طيار، وعندما حدث ذلك بدون رد، قُصفت منشآت نفطية رئيسية، أين تتوقّف هذه الأحداث؟ أين الأطراف التي تفرض الاستقرار؟".

وتابعت بارلي، أن "المنطقة معتادة على انحسار ثم تزايد التدخل الأميركي؛ لكن هذه المرة بدا الأمر أكثر خطورة". ورأت الوزيرة أنّ التراجع الأميركي يمضي ضمن "مسار بطيء"، مذكّرة بمرور حاملة طائرات أميركية وسفن أخرى مرافقة لها هذا الأسبوع في مضيق هرمز الاستراتيجي.

وقالت "لكن الاتجاه واضح، كما أعتقد، بصرف النظر عمن سيفوز في الانتخابات المقبلة".

أخبار ذات صلة

جيش الاحتلال يُطلق &#34;ثورة الحوامات العسكرية الانتحارية&#34;

جيش الاحتلال يُطلق "ثورة الحوامات العسكرية الانتحارية"

صحيفة أمريكية: فرص نجاح (صفقة القرن) ضئيلة

صحيفة أمريكية: فرص نجاح (صفقة القرن) ضئيلة

(هينري كيسنجر) يُحذر من حرب أسوأ من الحرب العالمية الأولى

(هينري كيسنجر) يُحذر من حرب أسوأ من الحرب العالمية الأولى

65% من الإسرائيليين يؤيدون رحيل نتنياهو من رئاسة الحكومة

65% من الإسرائيليين يؤيدون رحيل نتنياهو من رئاسة الحكومة

ترامب يتحدث عن مستقبل بينس وبومبيو

ترامب يتحدث عن مستقبل بينس وبومبيو

السجن لضابط مخابرت أمريكي سابق أُدين بالتجسس لحساب الصين

السجن لضابط مخابرت أمريكي سابق أُدين بالتجسس لحساب الصين

الجيش الأمريكي يفقد طائرة مُسيرة بسماء ليبيا

الجيش الأمريكي يفقد طائرة مُسيرة بسماء ليبيا

نتنياهو: سأقبل بحكم المحكمة في قضايا الفساد المرفوعة ضدي

نتنياهو: سأقبل بحكم المحكمة في قضايا الفساد المرفوعة ضدي

التعليقات

الدنيا حكايات

الجالية الفلسطينية في مصر

الجالية الفلسطينية في مصر

شؤون فلسطينية

&#34;الديمقراطية&#34; تدعو لاجتماع نظامي للجنة التنفيذية لمواجهة تداعيات شرعنة بومبيو للاستيطان

"الديمقراطية" تدعو لاجتماع نظامي للجنة التنفيذية لمواجهة تداعيات شرعنة بومبيو للاستيطان

المجدلاوي: إنجاز لافت للرياضة الفلسطينية

المجدلاوي: إنجاز لافت للرياضة الفلسطينية

&#34;التربية&#34; تُشيد بموقف تونس الرافض لانتهاكات الاحتلال بحق التعليم

"التربية" تُشيد بموقف تونس الرافض لانتهاكات الاحتلال بحق التعليم

شاهد: الجامعة العربية الأمريكية تحتفل بتخريج طلبة الدراسات العليا

شاهد: الجامعة العربية الأمريكية تحتفل بتخريج طلبة الدراسات العليا

الاحتلال يحتجز عشرات المركبات في النفق المؤدي لقرى شمال غرب القدس

الاحتلال يحتجز عشرات المركبات في النفق المؤدي لقرى شمال غرب القدس

&#34;الديمقراطية&#34;: العيساوية والخليل تتعرضان لحرب إسرائيلية مفتوحة تستدعي تحركاً فلسطينياً

"الديمقراطية": العيساوية والخليل تتعرضان لحرب إسرائيلية مفتوحة تستدعي تحركاً فلسطينياً

سرحان: الأشغال تُسلّم موقعاً جديداً بحي الندي للبدء بإنشاء (111) وحدة سكنية

سرحان: الأشغال تُسلّم موقعاً جديداً بحي الندي للبدء بإنشاء (111) وحدة سكنية

غزة: جامعة القدس المفتوحة تُتوج بلقب بطولة الجامعات للكرة الطائرة للفتيات

غزة: جامعة القدس المفتوحة تُتوج بلقب بطولة الجامعات للكرة الطائرة للفتيات

منوعات

شاهد: بشرى وحلا شيحة وهنا الزاهد يرقصن في حفل عمرو دياب

شاهد: بشرى وحلا شيحة وهنا الزاهد يرقصن في حفل عمرو دياب

شاهد: ريهام سعيد لحلا شيحة: بلاش تفتي في الدين

شاهد: ريهام سعيد لحلا شيحة: بلاش تفتي في الدين

شاهد: هيفاء وهبي تحذّر أحمد السقا وأحمد عز: &#34;خافوا مني&#34;

شاهد: هيفاء وهبي تحذّر أحمد السقا وأحمد عز: "خافوا مني"

محمد رمضان يفاجئ الجميع خلال حفله في السعودية: تحيا قطر

محمد رمضان يفاجئ الجميع خلال حفله في السعودية: تحيا قطر

شاهد: اليسا تهدي الثورة اللبنانية أغنية &#34;عم ثور&#34;

شاهد: اليسا تهدي الثورة اللبنانية أغنية "عم ثور"

طليقة وائل كفوري تُهدّد صحفيًا سوريًا وتُطالبه بحذف فيديو

طليقة وائل كفوري تُهدّد صحفيًا سوريًا وتُطالبه بحذف فيديو

&#34;كارثة&#34; في منزل المغنية إيغي أزيليا

"كارثة" في منزل المغنية إيغي أزيليا

شاهد: أول لقاء تلفزيوني مع حفيدة عادل إمام

شاهد: أول لقاء تلفزيوني مع حفيدة عادل إمام

منة شلبي تكشف حقيقة مفزعة عن مواقع التواصل وجانبا مظلما في حياتها

منة شلبي تكشف حقيقة مفزعة عن مواقع التواصل وجانبا مظلما في حياتها

شاهد: رضوى الشربيني ترتدي الحجاب: &#34;يا رب يكتبها&#34;

شاهد: رضوى الشربيني ترتدي الحجاب: "يا رب يكتبها"

عربي

سرب جديد من مقاتلات (إف- 35) إلى الإمارات

سرب جديد من مقاتلات (إف- 35) إلى الإمارات

لافروف يكشف العقبات التي تُعطل إبرام معاهدة السلام بين روسيا واليابان

لافروف يكشف العقبات التي تُعطل إبرام معاهدة السلام بين روسيا واليابان

البحرين تتهم إيران بالتدخل بثلاث دول عربية

البحرين تتهم إيران بالتدخل بثلاث دول عربية

قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في مدينة تل أبيض بسوريا

قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في مدينة تل أبيض بسوريا