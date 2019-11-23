اتهامات فرنسية لأمريكا بـ "توتير الشرق الأوسط"

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رام الله - دنيا الوطن

أعربت وزيرة الجيوش الفرنسيّة، فلورانس بارلي، عن قلقها من تبعات ما اعتبرته تراجعاً "تدريجياً ومتعمداً" للدور الأميركي في الشرق الأوسط، مشيرةً إلى أن تجنّب الرد على اعتداءات في الخليج اتُهمت إيران بالوقوف خلفها، ولّد أحداثا "خطيرة".



ومنذ أيار/ مايو، تشهد المنطقة توتّرا متصاعدا على خلفية هجمات غامضة ضد ناقلات نفط وضربات بطائرات مسيّرة وصواريخ استهدفت منشآت شركة أرامكو النفطية السعودية، وفق (عرب 48).



وقد ألقت الولايات المتحدة والسعودية ودول أخرى باللوم على إيران، التي نفت أي دور لها؛ لكن على الرغم من هذه الاتهامات والحوادث، وبينها إسقاط طائرة مسيّرة أميركية، تجنّبت الولايات المتحدة الرد بالمثل.



وقالت بارلي في خطاب خلال مؤتمر "حوار المنامة" السنوي "رأينا عدم انخراط أميركي تدريجي متعمّد"، مضيفة أن هذه السياسة "كانت مطروحة على الورق" لفترة من الوقت لكنّها أصبحت أكثر وضوحًا مؤخّرا.



وأضافت: "عندما مضى تلغيم سفن دون رد، أُسقطت الطائرة بدون طيار، وعندما حدث ذلك بدون رد، قُصفت منشآت نفطية رئيسية، أين تتوقّف هذه الأحداث؟ أين الأطراف التي تفرض الاستقرار؟".



وتابعت بارلي، أن "المنطقة معتادة على انحسار ثم تزايد التدخل الأميركي؛ لكن هذه المرة بدا الأمر أكثر خطورة". ورأت الوزيرة أنّ التراجع الأميركي يمضي ضمن "مسار بطيء"، مذكّرة بمرور حاملة طائرات أميركية وسفن أخرى مرافقة لها هذا الأسبوع في مضيق هرمز الاستراتيجي.



وقالت "لكن الاتجاه واضح، كما أعتقد، بصرف النظر عمن سيفوز في الانتخابات المقبلة".