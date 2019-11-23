شؤون فلسطينية

الرئيس عباس: مستعدون لتطبيق أي قرار لمجلس الأمن بشأن فلسطين فوراً

الرئيس عباس: مستعدون لتطبيق أي قرار لمجلس الأمن بشأن فلسطين فوراً
الرئيس محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس: إن القيادة الفلسطينية مستعدة لتطبيق أي قرار يصدر من مجلس الأمن فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية فوراً، في مسعى لتسوية الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.

جاء ذلك، خلال استقبال الرئيس عباس، وفداً من الطائفة المعروفية الدرزية، قائلاً: "إننا نمتثل للشرعية الدولية، لذلك نطالب العالم بتطبيق أي قرار سواء من مجلس الأمن أو من الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأضاف الرئيس عباس: "التاريخ المشترك يؤكد أنه مهما اختلفت التسميات التي اخترعها الاستعمار ليفرقنا، فإننا شعب واحد وأمة واحدة"، مشيداً بصمود الطائفة وحرصها على البقاء في أرضها، وعدم قبولها الخروج منها.

وأشار الرئيس عباس، إلى "أن توقيع عريضة من قبل 135 عضوا من الكونغرس الأميركي دلالة واضحة على رفضهم لتصريحات وزير الخارجية مايك بومبيو المتعلق بالمستوطنات، والمخالف للشرعية الدولية، ما يثبت أننا على حق، ولن نقبل بالقرار، وسنرفضه مثلما رفضنا القرارات السابقة للإدارة الأميركية".

وقال الرئيس عباس: ""القدس عاصمة فلسطين الأبدية التي احتلت عام 67، وكل الاتفاقيات السابقة مع الجانب الإسرائيلي تؤكد أن القدس أرض محتلة، فلماذا تأتي الإدارة الأميركية لتوقع هذا الظلم بحق شعبنا، مؤكدا أنه لن يدوم".

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