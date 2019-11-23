شؤون فلسطينية

المجدلاوي: إنجاز لافت للرياضة الفلسطينية

المجدلاوي: إنجاز لافت للرياضة الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
كرم أسعد المجدلاوي،  نائب رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية ظهر السبت، أبطال الفروسية الفلسطينيين الفائزين بالمركز الأول في بطولة "التقاط الأوتاد" التي اختتمت مؤخراً في سلطنة عمان، والتي أقيمت بتنظيم من الاتحاد الدولي لـ "التقاط الأوتاد" والتي جرت بمشاركة 6 دول مختلفة.

وحضر لقاء تكريم الأبطال كل من الأمين العام المساعد أ. محمد العمصي، ورمزي عبد العال، نائب رئيس اتحاد الفروسية، وميرفت الغلاييني، عضو الاتحاد، وسامي زيارة، الأمين العام المساعد بالاتحاد، إضافة إلى الأبطال المحتفى بهم، وهم: عبد
الله الغفري، وعبد الرحم الغفري، ومحمد نعيم وباسل أبو خوصة.

وعبر المجدلاوي عن سعادته وأعضاء المكتب التنفيذي بتحقيق هذا الإنجاز الجديد لرياضة الفروسية الفلسطينية، وفي هذه البطولة التي لم تكن مألوفة من قبل، مقدراً جهودهم الكبيرة من أجل تحقيق هذا الإنجاز اللافت لفلسطين، رغم كل الصعوبات التي تعيق مسيرة الحركة الرياضية. 

واعتبر أن هذا الإنجاز يشكل مبعثاً للافتخار والاعتزاز بهؤلاء الأبطال، ونقل لهم تحيات اللواء جبريل الرجوب، رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية، الذي يعمل جاهداً على استمرار الحضور والتواجد الفلسطيني في كل الألعاب الرياضية، والمحافل الخارجية.

وخاطب المجدلاوي الأبطال قائلاً:" أنتم أصبحتم أهل للثقة والتقدير، وباتت المسؤولية عليكم كبيرة من أجل خوض التصفيات المؤهلة وانتزاع التأهل لمنافسات بطولة كاس العالم، والتي ستقام بمشاركة كبيرة من دول العالم في كانون الثاني/ يناير مطلع
العام المقبل 2020م.

وأبدى المجدلاوي استعداد اللجنة الأولمبية من أجل توفير الإمكانيات لمشاركة هؤلاء الأبطال في التصفيات، واحتضان هؤلاء الفرسان من أجل رفع العلم الفلسطيني في هذا المحفل الرياضي المهم.

بدوره، شكر عبد العال، اللجنة الأولمبية الفلسطينية على دعمها، واهتمامها بمشاركة فلسطين في هذه البطولة؛ لافتاً إلى أن الاتحاد وكوادره، يعملون باستمرار على الارتقاء بمستوى الفرسان وضرورة مشاركتهم في البطولات، والدورات التدريبية الخارجية، ووعد بالعمل على التحضير الجيد لخوض التصفيات المؤهلة لبطولة كاس العالم في منافسات "التقاط الأوتاد".

ووضح عبد العال طبيعة التصفيات التي ستقام في كانون الثاني/ يناير المقبل من قبل الاتحاد الدولي "لالتقاط الأوتاد"؛ حيث ستجري بمشاركة نحو 50 دولة، وسيتم من خلالها اختيار الفائزين من 9 دول للمشاركة في نهائيات كاس العالم المقررة في العام 2012.

بدورهم، عبر أبطال فلسطين المحتفى بهم عن سعادتهم بتحقيق هذا الإنجاز اللافت لرياضة الفروسية الفلسطينية، وشكروا اللجنة الأولمبية على هذه اللفتة الكريمة، وجهودها المستمرة في دعم رياضة الفروسية، واعدين بالعمل، وبذل الجهد لرفع اسم
فلسطين عالياً، وإثبات حضورها في منافسات التصفيات المقبلة.

وفي ختام اللقاء كرم المجدلاوي اتحاد الفروسية، وقدم لهم درعاً تقديراً، كما تم توزيع الشهادات التقديرية على الأبطال المشاركين الفائزين في البطولة بسلطنة عمان.












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