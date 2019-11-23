شؤون فلسطينية

شاهد: الجامعة العربية الأمريكية تحتفل بتخريج طلبة الدراسات العليا

شاهد: الجامعة العربية الأمريكية تحتفل بتخريج طلبة الدراسات العليا
رام الله - دنيا الوطن
احتفلت الجامعة العربية الأمريكية بتخريج طلبة الدراسات العليا، القانون التجاري، وحل الصراعات، والادب والتواصل بين الثقافات، والفيزياء، وإدارة الجودة، والتخطيط الاستراتيجي وتجنيد الأموال، والدبلوم العالي في زراعة الأسنان، حيث نظم الحفل في حرم الجامعة بمدينة رام الله، تحت رعاية محافظ محافظة رام الله والبيرة الدكتورة ليلى غنام.

كلمة رئيس الجامعة

وافتتح رئيس الجامعة العربية الأمريكية الأستاذ الدكتور علي زيدان أبو زهري، الحفل بكلمة قال فيها: "إن الجامعة تلتزم بتقديم تعليم عالي الجودة، وما يقوي هذا الإلتزام هو سعينا المستمر لجعل كلياتها وبرامجها ومقرراتها متوافقة مع الأسس والمعايير العالمية، والحاجة الماسة في سوق العمل للكوادر المؤهلة في المجالات المختلفة"، وأضاف: "ولأن الجامعة سباقة دائما لتوفير البرامج النوعية أصبح لدينا عشرين تخصصا في برامج الدراسات العليا منها ثلاثة برامج في درجة الدكتوراة".

وأضاف قائلاً: "كما أن الجامعة تؤمن بقدرة طلبتها وخريجيها على تشكيل الحاضر وبناء المستقبل، وهذا ما يمكن تحقيقه من خلال التميز الأكاديمي المضبوط بنظام إدارة الجودة والاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات في التدريس، والتدريب العملي، وتشجيع الإبداع والابتكار، وحرية الرأي والتعبير، والتفكير الإبداعي، والنقدي والنظرة الاستراتيجية".

وأوضح الأستاذ الدكتور أبو زهري، أن الجامعة تسعى لتوفير البرامج الأكاديمية النوعية التي تلبي الاحتياجات الوطنية، وتبنيها لأساليب تدريس عالمية مبنية على التفكير والتعلم والبحث عن المعلومة، إضافة إلى إقامتها للشراكات العلمية واعتمادها البرامج الدراسية المشتركة مع الجامعات العالمية".

وخاطب الخريجين قائلاً لهم: "إن النجاح لا يأتي وليد الصدفة، وإنما هو نتيجة العمل الدؤوب والإصرار والتحدي، والسعي إلى التطوير وتقديم الأفضل، وأنا أدعوكم لتكونوا على قدر التحدي لتفخروا بأنفسكم وتفخر عائلاتكم بكم وتفخر فلسطين بكم".

كلمة راعي الحفل

من جهتها، باركت محافظ محافظة رام الله والبيرة الدكتورة ليلى غنام للجامعة العربية الأمريكية وطلبتها وخريجيها على هذا الإنجاز العظيم، مشيرة، إلى أن الجامعة كبرت في عيون المواطنين حيث أصبحت صرحا أكاديميا فلسطينيا بفخر، وفرت برامج في درجتي الماجستير والدكتوراة على أرض فلسطين، ووفرت على الطلبة معاناة طلب العلم من خارج البلاد، موجهة التحية إلى الخريجين الذي سيكونون سفراء للجامعة ولدولة فلسطين أينما تواجدوا، متمنية ان نحتفل العام القادم بتخريج الطلبة وقد تحققت الاماني في تحرير مدينة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية.

كلمة الخريجين

وقالت الخريجة رنين بصيلة، في كلمة الخريجين، " ها نحن اليوم تميزنا وأبدعنا في مجالات عديدة، وقد آن الأوان لنجني ثمرة تعبنا وجدنا، ولنحقق أهدافنا وأحلامنا في هذا اليوم، الذي هو يوم الاحتفال، ويوم انجاز، ويوم حصاد، فهنيئاً لنا"، موجهة الشكر لإدارة الجامعة والطاقم الأكاديمي والإداري، على توفير كافة الاحتياجات والمستلزمات، وتذليل الصعاب والعقبات، وتقديم الحلول، والنصح، والإرشاد، والاستشارة، مثمنة دور الأهل، والعائلة، والأصدقاء، مشيرة إلى أن الجامعة خرجت كوكبة من خريجي درجة الماجستير القادرين على المساهمة في تطوير المؤسسات والمجتمع بشكل عام.

وأضافت قائلة: "أنا كخريجة برنامج ماجستير إدارة الجودة أصبحت قادرة على تسليط الضوء على مكامن الضعف التي تحد من تقدم مؤسساتنا، واكتسبت المهارات والمعرفة لتقييم وتطوير جودة وكفاءة الأنظمة والعمليات داخل المؤسسات، لتحسين جودة المنتجات والخدمات التي تقدمها مؤسساتنا، فلقد أصبحنا قادرين على فهم حاجة الوطن والمجتمع، وربطها بالعلوم والمهارات التي اكتسبناها خلال مسيرتنا العلمية، وأصبح من واجبنا أن نشارك بدفع عجلة البناء والتطوير في جميع مناحي التنمية".

تسليم الشهادات

وفي نهاية الحفل، قام كل من محافظ رام الله والبيرة الدكتورة ليلى غنام، ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور علي زيدان أبو زهري، وعميد كلية الدراسات العليا، الدكتور عبد الرحمن أبو لبدة، بتسليم الشهادات للخريجين.












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