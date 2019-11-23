الاحتلال يحتجز عشرات المركبات في النفق المؤدي لقرى شمال غرب القدس

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رام الله - دنيا الوطن

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عشرات المركبات على مدخل النفق المؤدي لقرى شمال غرب القدس.



وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المركبات، تنتظر السماح لها بالمرور منذ وقت طويل، حيث أغلق جنود الاحتلال النفق، وهو الطريق الوحيد المؤدي لقرى شمال غرب القدس التي يقطنها قرابة 60 ألف نسمة، ويسمحون بين الفينة والأخرى لعدد محدود من المركبات بالمرور، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



وأوضحوا، أن جنود الاحتلال يقومون بتفتيش هذه المركبات بشكل دقيق، ويستفزون ركابها قبل السماح لها بالمرور، فيما تصطف العشرات بانتظار السماح لها بالمرور.