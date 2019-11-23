هشام كحيل: وفد لجنة الانتخابات يصل غزة خلال أيام

قال هشام كحيل، المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية: إن وفد لجنة الانتخابات، برئاسة رئيس اللجنة، حنا ناصر، سيصل إلى قطاع غزة خلال الأيام المقبلة.





وأوضح كحيل، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن اللجنة تقوم بالإجراءات اللازمة من أجل وصولها إلى قطاع غزة، وذلك عبر إصدار التصاريح من الجانب الإسرائيلي، مؤكداً أن اللجنة، ستصل القطاع لتتسلم رد حركة حماس المكتوب على الانتخابات العامة.





يذكر، أن حركة حماس، أعلنت أنها ستسلم لجنة الانتخابات ردها المكتوب على إجراء الانتخابات العامة، وفق دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.





وزار وفد لجنة الانتخابات قطاع غزة عدة مرات، خلال الأسابيع الماضية، وعقد اجتماعات مع الفصائل الفلسطينية، وذلك من أجل ضمان إجراء الانتخابات العامة، وإصدار المرسوم الرئاسي الخاص بها.

خاص دنيا الوطن