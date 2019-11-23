شؤون فلسطينية

سرحان: الأشغال تُسلّم موقعاً جديداً بحي الندي للبدء بإنشاء (111) وحدة سكنية

سرحان: الأشغال تُسلّم موقعاً جديداً بحي الندي للبدء بإنشاء (111) وحدة سكنية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان، المهندس ناجي سرحان، أن الوزارة، قامت بتسليم موقع جديد في حي الندى شمال قطاع غزة، من أجل انطلاق مشروع بناء جديد يشمل إنشاء (111) وحدة سكنية جديدة في الحي ضمن المنحة الإيطالية.

وقال  سرحان، في تصريح وصل "دنيا الوطن" أن العمل في الوحدات السكنية، سينطلق مع بداية الشهر المقبل، والمشروع الجديد عبارة عن (12) عمارة سكنية، تشمل المرافق والخدمات العامة، وهي عبارة عن المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع.

وشكر سرحان الحكومة الإيطالية على هذه المنحة، مشيراً إلى أن وزارته تبدل كل الجهود من أجل التخفيف من معاناة وأبناء شعبنا.
 

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