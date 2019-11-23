شؤون فلسطينية

غزة: جامعة القدس المفتوحة تُتوج بلقب بطولة الجامعات للكرة الطائرة للفتيات

غزة: جامعة القدس المفتوحة تُتوج بلقب بطولة الجامعات للكرة الطائرة للفتيات
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
توجت جامعة القدس المفتوحة بلقب بطولة الجامعات للكرة الطائرة للفتيات، والتي نظمتها اللجنة الأولمبية الفلسطينية، ضمن مشروع الرياضة للشباب الفلسطيني، بتمويل من حكومة اليابان وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبالتعاون مع الاتحاد الفلسطيني للكرة الطائرة، على أرض جامعة الأقصى بغزة.

وقد فاز فريق الجامعة في المباراة النهائية على فريق الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بنتيجة شوطين مقابل شوط، بحضور نائب رئيس اللجنة الأولمبية، الدكتور أسعد المجدلاوي، والسيدة تشيتوسي مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بغزة، والمساعد الأكاديمي والإداري بفرع خانيونس، الدكتور ناصر الأغا، ممثلاً عن الجامعة، وعدد من أساتذة الجامعات المشاركة في البطولة، وسط حشد من اللاعبات وطلبة الجامعات.

وفي نهاية البطولة، قدمت اللجنة الأولمبية دروع الشكر والتقدير للجامعات المشاركة في البطولة، وكأس المركز الأول لفريق جامعة القدس المفتوحة وكأس المركز الثاني لفريق الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، كما تم تكريم طاقم الحكام.

وشاركت في هذه البطولة والتي تقام للعام الثالث على التوالي ست جامعات وهي: جامعة القدس المفتوحة، وجامعة الأقصى، وجامعة الأزهر، وجامعة غزة، والكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، وكلية مجتمع الأقصى.

ونقل نائب رئيس الجامعة لشؤون قطاع غزة د. محمد الكحلوت، شكر وتقدير رئيس الجامعة للفريق على مجهوداتهم المميزة للفوز بالبطولة، مؤكداً على أهمية الاهتمام بالفعاليات الرياضية لما لها من دور في رفع اسم الجامعة عالياً في المحافل الرياضية على جميع المستويات، موكداً أن الجامعة، ستعمل على تكريم الفريق بما يليق بمجهوداتهم وإنجازهم.

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