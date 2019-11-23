الشرطة: 35 ألف مسافر تنقلوا عبر (الكرامة) وتوقيف 152 مطلوباً الأسبوع الماضي

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رام الله - دنيا الوطن

تنقل أكثر من 35 ألف مواطن ومواطنة وزائر، عبر (معبر الكرامة) خلال الأسبوع الماضي، فيما أوقفت الشرطة 152 مطلوباً للقضاء والنيابة العامة.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، "أن عدد المغادرين خلال الأسبوع بلغ (18419) شخصاً، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين (17101) شخص، وأن حركة المسافرين كانت متوسطة.



ونوهت إلى أن شرطة المعبر، قبضت خلال الفترة نفسها على (152) مطلوباً للقضاء، وممنوعاً من السفر، سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر، أو ترقب وصولهم، أثناء دخولهم للأراضي الفلسطينية، وهم مطلوبون في قضايا مرفوعة أمام المحاكم الفلسطينية على اختلاف تقسيماتها.



وأضافت: "أن جميع الأجهزة الأمنية والمدنية في الإدارة العامة للمعابر والحدود، قدمت العديد من التسهيلات والخدمات لكافة المواطنين، حيث تم التنسيق لـ (13) حالة مرضية للسفر ما بين جانبي المعبر في سيارات الإسعاف الفلسطينية، فيما أعاد الجانب الإسرائيلي (10) مواطنين خلال الفترة نفسها بحجة الأسباب الأمنية".



وأشارت إلى أن الحركة هذا الأسبوع على المعبر مفتوحة في الاتجاهين على مدار24 الساعة من الأحد حتى الخميس، دون أي تشويشات على حركة المسافرين، وتتوقف الحركة يوم الجمعة عند الساعة 10:30 صباحاً، فيما دوام يوم السبت من الساعة 7:30 صباحاً حتى الساعة 12:00 ظهراً في الاتجاهين.