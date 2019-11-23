نائب العمادي يصل غزة غداً ولا تأكيدات حول منحة الـ100 دولار

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خاص دنيا الوطن

أفاد مصدر خاص في اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، أنه من المقررـ أن يصل خالد الحردان، نائب السفير القطري محمد العمادي، إلى قطاع غزة، غداً الأحد، عبر معبر بيت حانون/ إيرز شمالي قطاع غزة.



وأشار المصدر، إلى أنه لا يوجد تأكيدات حتى اللحظة، حول ما إذا كان حاملاً معه أموال المنحة القطرية المقدرة بـ 100 دولار لكل أسرة فقيرة في قطاع غزة.



وتقدم دولة قطر المساعدات الإنسانية، إلى قطاع غزة، سواء على شكل مشاريع إنسانية، أو أموال بواقع 100 دولار للأسر الفقيرة في قطاع غزة.