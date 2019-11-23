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السعودية: ما لم ينجح مع هتلر لن يفلح مع إيران

السعودية: ما لم ينجح مع هتلر لن يفلح مع إيران
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
حذر وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، من استرضاء إيران، معتبراً أن ذلك لم يفلح، حتى مع الزعيم النازي أدولف هتلر.

وشدد الجبير في كلمته بحوار المنامة اليوم السبت، على أنه لا يمكن السماح لإيران بمواصلة نهجها "القائم على تحديد سياستها الخارجية من خلال الأهداف الطائفية"، وفق صحيفة (سبق) السعودية.

وأضاف: "المنطقة تواجه خياراً بين الخير والشر، بعد الهجوم على منشآت (أرامكو) في الـ 14 من أيلول/ سبتمبر الماضي"، لافتاً إلى أن "المملكة السعودية لا تعارض الحوار مع طهران، لكن الردع يجب أن يستمر، لمنع إيران من تكرار الهجمات".

واتهم الجبير إيران بنشر "طائفية مدمرة"، مؤكداً أن منطقة الشرق الأوسط فيها رؤيتان "رؤية النور ورؤية الظلام".

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