سرب جديد من مقاتلات (إف- 35) إلى الإمارات

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الجيش الأمريكي عن نشره سرباً إضافياً من مقاتلات (إف-35) في قاعدة الظفرة الجوية في أبوظبي.



وأكد مايكل غاربارينو، المتحدث باسم جناح المقاتلات الـ 388 في قاعدة هيل بولاية يوتا للصحفيين، أن طواقم المقاتلات الـ 34 غادرت الأسبوع الماضي إلى الإمارات، بهدف دعم العمليات الجوية للقيادة المركزية الأمريكية في المنطقة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



ويأتي ذلك، بعد عدة أسابيع من عودة سرب المقاتلات الرابع إلى قاعدة هيل بعد ستة أشهر من نشره في الشرق الأوسط بمهمة مماثلة.