لافروف يكشف العقبات التي تُعطل إبرام معاهدة السلام بين روسيا واليابان

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على ضرورة اعتراف اليابان بسيادة روسيا على جزر الكوريل الجنوبية، قبل إبرام معاهدة السلام، مضيفاً أن تحالف طوكيو العسكري مع واشنطن يثير قلق موسكو.



وجاء تصريح لافروف في معرض تعليقه على حديث لسكرتير مجلس الوزراء الياباني، يوسيهيدا سوغا، قال فيه: "إن الحكومة ستواصل المفاوضات مع روسيا بشأن معاهدة السلام على أساس موقفها الأصلي، المتمثل في ضرورة حل المشكلة الإقليمية أولاً، ثم إبرام معاهدة السلام"، بحسب ماجاء على موقع (روسيا اليوم).



وقال لافروف للصحفيين اليوم السبت: "مع كل الاحترام لسكرتير مجلس الوزراء، فإننا نسترشد بالاتفاقات التي تم التوصل إليها على أعلى مستوى بين رئيس روسيا ورئيس وزراء اليابان، لقد اتفقا على المضي قدماً في بحث المشاكل القائمة بيننا، على أساس إعلان عام 1956، الذي ينص بكل وضوح على الاعتراف بوحدة أراضي روسيا وسيادتها على جميع أراضيها، بما فيها هذه الأراضي، مما يعني الاعتراف بنتائج الحرب العالمية الثانية، وبعد ذلك، ربما، ستناقش كل الأمور الأخرى".



وأضاف لافروف: "إن التحالف العسكري السياسي الأمريكي الياباني، يخلق العقبات أمام إبرام معاهدة السلام مع موسكو وتحسين العلاقات بين روسيا واليابان"، مذكّراً بأنه عند إعداد إعلان عام 1956، أكد الاتحاد السوفيتي، أنه "لا يمكن تنفيذ هذا الإعلان بالكامل إلا في حال إنهاء الوجود العسكري الأمريكي على أراضي اليابان".