البحرين تتهم إيران بالتدخل بثلاث دول عربية





وأشار بن أحمد، إلى أن إيران هي من أنشأت ​الحوثيين​ ودعمتهم وأدلجتهم كما أنها لا تهتم بالعراقيين وشؤونهم، متهماً إيران بأنها لا تهتم بمصالح الشعب العراقي بل بمصالحها الخاصة، فهي تعيق تقدمه وإزدهاره"، مؤكداً أنه لا يمكن لإيران حل مشاكلها الدولية دون التعاون مع دول المنطقة.



وشدد على أن "دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن، ستلعب دوراً أساسياً في الحفاظ على أمن المنطقة"، قائلاً: "إن هناك تحدياً آخر في المنطقة، هو استمرار إسرائيل في تجاهل القرارات الدولية، ولابد أن تلتزم، بإنشاء دولة فلسطينية مستقلة".



ولفت وزير الخارجية البحريني، إلى "أننا في البحرين لدنيا علاقات استراتيجية مع ​الولايات المتحدة​، بينما علاقاتنا مع ​روسيا​ و​الصين​ قديمة وتتطور"، معتبراً أن "​العالم​ يستفيد من هذه المنطقة ويتحمل جزءاً من المسؤولية".

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، أن إيران تتدخل في لبنان من خلال حزب الله، معتبراً أن ذلك أدى إلى شلل في البلد.وقال بن أحمد، خلال كلمة له ب​مؤتمر​ "حوار ​المنامة​": إننا بحاجة لخطة عمل شاملة تمنع إيران من تدخلاتها في المنطقة، فنحن نعاني من التدخلات الإيرانية منذ 40 عاماً إلا أننا لم ولن نطالب بتغيير النظام في إيران"، وفق وكالة (سبوتنك).