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قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في مدينة تل أبيض بسوريا

قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في مدينة تل أبيض بسوريا
رام الله - دنيا الوطن
لقي أربعة أشخاص مصرعهم، وأصيب العشرات بانفجار سيارة مفخخة صباح اليوم السبت في مدينة تل أبيض شمال الرقة شرقي سوريا.

من جهتها قالت قناة (TRT) التركية الناطقة باللغة العربية: "إن الانفجار أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 26 آخرين".

وقال ناشطون: "إن السيارة انفجرت في شارع الصناعة أمام أحد مقرات مسلحي ما يسمى (الجيش الوطني) المدعوم من تركيا وسط المدينة".

وأشار الناشطون إلى أن سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الانفجار ونقلت الجرحى إلى المستشفيات على الحدود التركية.

وتداول المغردون والنشطاء مقاطع فيديو وثقت ما خلفه الانفجار.

ويعتبر هذا التفجير هو الرابع في مدينة تل أبيض، منذ سيطر "الجيش الوطني" على المدينة في 15 تشرين الاول/أكتوبر الماضي، كان أكبرها التفجير الذي وقع في الثاني من شهر تشرين الثاني/نوفمبر.

وتتهم تركيا والفصائل المساندة لها، "قوات سوريا الديمقراطية" بتجهيز سيارات مفخخة وإرسالها إلى مناطق سيطرتها.


 


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