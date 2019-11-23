قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في مدينة تل أبيض بسوريا

ويعتبر هذا التفجير هو الرابع في مدينة تل أبيض، منذ سيطر "الجيش الوطني" على المدينة في 15 تشرين الاول/أكتوبر الماضي، كان أكبرها التفجير الذي وقع في الثاني من شهر تشرين الثاني/نوفمبر.



