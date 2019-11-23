قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة فلسطينيين من القدس والخليل

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة، ثلاثة مواطنين من مدينتي الخليل والقدس.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت الشاب أيوب شحادة الحوامدة، بعد مقابلته مخابراتها في مركز توقيف وتحقيق (عصيون)، بناء على استدعاء سلمته له الأربعاء الماضي، عقب مداهمة منزله.



إلى ذلك، جددت قوات الاحتلال اقتحام حي عبيد في بلدة العيساوية، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق، كما اعتقلت الشابين علاء عصمت عبيد، ومحمود سعدي الرجبي.



وفي السياق، أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، الذي اعتقل خلالها الشابين، عقب اقتحامها بلدة العيساوية في القدس المحتلة، مساء أمس الجمعة.